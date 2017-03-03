В России 500 кг черной икры спрятали в красной

Сотрудники почты России обнаружили 500 килограмм нелегальной икры с помощью рентгена. Как сообщает Life, в Москву из Камчатки прибыли 20 объемных пластиковых контейнеров. Все они были адресованы одному и тому же получателю – жителю Москвы.

"Во время проверки этой посылки было установлено, что в контейнерах между слоями красной икры скрывалась запрещенная к обороту черная икра. Всего же было найдено 500 килограммов деликатеса", – говорится в сообщении.

В отношении отправителя черной икры могут возбудить уголовное дело по двум статьям УК РФ. Одного из подозреваемых уже удалось задержать.