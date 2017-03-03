 

В России 500 кг черной икры спрятали в красной

03 марта 2017 г. 17:49
Источник: Корреспондент.net
35 просмотров

Сотрудники почты России обнаружили 500 килограмм нелегальной икры с помощью рентгена. Как сообщает Life, в Москву из Камчатки прибыли 20 объемных пластиковых контейнеров. Все они были  адресованы одному и тому же получателю – жителю Москвы.

"Во время проверки этой посылки было установлено, что в контейнерах между слоями красной икры скрывалась запрещенная к обороту черная икра. Всего же было найдено 500 килограммов деликатеса", – говорится в сообщении.

В отношении отправителя черной икры могут возбудить уголовное дело по двум статьям УК РФ. Одного из подозреваемых уже удалось задержать.

Видео: 

Икра почтой: браконьеры спрятали черную в красной

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Фасадные термопанели                          Недвижимость Италии                          Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує всіх бажаючих на випуск курсантів та День відкритих дверей, який відбудеться 4 березня 2017 року. Початок о 10:00. м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.Т: (057) 73- 98- 300.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.