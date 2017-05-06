В штабе подытожили пятницу в АТО: без потерь, 5 раненых

06 мая 2017 г. 17:12
Источник: Украинская правда
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За минувшие сутки в зоне проведения АТО ранены 5 украинских военнослужащих, потерь среди бойцов ВСУ нет.

Об этом на брифинге 6 мая сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, наиболее активные боевые действия на Луганском направлении развернулись у н.п. Крымское и в Попаснянском районе, где боевики применили легкое вооружение и 5 раз - минометы, было выпущено более 30 мин. Украинские войска открывали огонь в ответ. Всего за сутки со стороны боевиков было проведено 14 обстрелов.

В направлении Донецка обстановка напряженная по всей линии фронта. Боевики применяли тяжелое вооружение  на Светлодарской дуге, под Горловкой, в Авдеевке и Песках.

"Особенно мощным обстрел был в Песках, продолжался более 2 часов, боевики выпустили 30 мин, активно применялась бронетехника", - сообщил Лысенко.

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