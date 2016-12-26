В США разрабатывают мирный план о взаимном признании Израиля и Палестины, - источник

Госсекретарь США Джон Керри работает над основой для будущих переговоров и соглашения между Израилем и палестинцами. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на одно из палестинских изданий.

Керри, как ожидается, намерен представить свою инициативу уже в январе, перед сменой администрации президента США. Сообщается, что проектом плана Керри предусмотрено создание палестинского государства в границах 1967 г. и обмен территориями, вследствие которого 80% поселений останутся в юрисдикции Израиля.

Также предусмотрено признание палестинцами Израиля еврейским государством, а Израиль должен будет признать Палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме.

Напомним, в Израиле уже заявляли о том, что уходящая администрация Белого дома может готовить еще один неприятный сюрприз. Также Биньямин Нетаниягу обвинил администрацию президента США в инициировании резолюции Совета безопасности ООН, осуждающей израильскую поселенческую политику.

23 декабря Совбез ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права".

Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украина. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались. Авторами документа являются Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал и Венесуэла.