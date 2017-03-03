 

В столкновении двух микроавтобусов пострадали три человека - ДТП в Коломакском районе

03 марта 2017 г. 11:02
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Сегодня утром около 6-20 на 401 км трассы Киев-Харьков-Довжанский (между Чутово и Валками) столкнулись автомобили Mercedes Sprinter и LDV Maxus.

Как сообщили в УПД ГУНП, Mercedes, двигавшийся от Полтавы в направлении Харькова, вышел на обгон и на полосе встречного движения столкнулся с автомобилем LDV Maxus.

С места ДТП в больницу были доставлены 25-летний пассажир автомобиля Mercedes, а также 58-летний водитель LDV Maxus - оба в тяжелом состоянии. У водителя Mercedes'а легкие травмы и на время оформления ДТП он оставался на месте. 

 

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