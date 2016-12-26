 

В Тайване противники однополых браков попытались штурмовать парламент

26 декабря 2016 г. 12:07
Источник: УНИАН
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В столице Тайваня – городе Тайбэй тысячи митингующих вышли на митинг против легализации однополых браков. Об этом пишет ВВС. Отмечается, что между протестующими и полицией возникли столкновения и участники акции пытались прорваться в парламент страны.

Отмечается, что парламентский комитет рассмотрел предложения относительно легализации однополых браков, речь идет о поправках в гражданский кодекс. Голосование за легализацию однополых браков в парламенте запланировано на февраль 2017 года. Если депутаты одобрят поправки, Тайвань может стать первой страной в Азии, где будут легализованы однополые союзы.

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