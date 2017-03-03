В трех областях Украины зафиксировали вспышку АЧС

В Херсонской, Запорожской и Донецкой областях Украины зафиксировали вспышку африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Сообщается, что вспышка АЧС зафиксирована в личных подсобных хозяйствах в Высокополье (Херсонская область), Петро-Михайловке (Запорожская область) и Дмитровке (Донецкая область). При исследовании отобранных проб биоматериала установлен диагноз - африканская чума свиней.

В очагах заболевания принимаются меры по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.