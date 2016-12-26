 

В Украине подорожал бензин и дизтопливо

26 декабря 2016 г. 13:23
Источник: Украинская правда
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В период с 23 по 26 декабря цены выросли в ряде крупнейших сетей АЗС.

Об этом OilNews сообщили в "Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

На 40-50 копеек за литр стоимость всех топлив выросла в сетях WOG, ОККО, SOCAR, UPG, KLO и др. Таким образом, цена бензина А-95 у мейджоров достигла 25,50 гривни за литр, ДТ – 22,50 гривни за литр.

Крупнейшая консолидированная сеть АЗС группы "Приват" также повысила стоимость своих топлив на 0,5 гривни за литр. Так А-95 на АЗС "Авиас", "Мавекс", ANP и "Укрнафта" выросл до 22,65-22,70 гривни за литр, ДТ – до 20,50-20,55 гривни за литр.

Также стоимость топлив выросла в большинстве региональных АЗС.

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