В Украине снизились общие показатели преступности, - МВД

За последние месяцы в Украине снизились общие показатели преступности. Об этом в комментарии журналистам сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

"Статистика последних месяцев ноября и декабря (неполного) дает повод для сдержанного оптимизма по стране. Это связано с повышением денежного обеспечения полицейских правительством. Это существенно повлияло на мотивацию сотрудников. Эти месяцы свидетельствуют нам о и росте показателей раскрываемости, и об уменьшении общих показателей преступности. Но это только начало", - отметил он.