 

В Украине снизились общие показатели преступности, - МВД

26 декабря 2016 г. 14:56
Источник: 112.UA
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За последние месяцы в Украине снизились общие показатели преступности. Об этом в комментарии журналистам сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

"Статистика последних месяцев ноября и декабря (неполного) дает повод для сдержанного оптимизма по стране. Это связано с повышением денежного обеспечения полицейских правительством. Это существенно повлияло на мотивацию сотрудников. Эти месяцы свидетельствуют нам о и росте показателей раскрываемости, и об уменьшении общих показателей преступности. Но это только начало", - отметил он.

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