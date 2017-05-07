В Украине вступил в силу закон об электронных билетах в общественном транспорте

В Украине вступил в силу закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте. Соответствующие данные опубликованы на сайте Верховной Рады.

Законом предусматривается определить понятия "автоматизированная система учета оплаты проезда" и "электронный билет". Ожидается, что внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда позволит оценить реальный оборот средств, а соответственно - оценить обоснованность тарифов на перевозки и возможности обновления автопарка перевозчика.

Также, согласно документу, планируется предоставить полномочия органам местного самоуправления внедрять автоматизированные системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте независимо от форм собственности, самостоятельно определять порядок их функционирования, а также утверждать правила пользования городским пассажирским транспортом.