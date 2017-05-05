В зоне АТО прошли учения артиллеристов ВСУ

05 мая 2017 г. 20:30
Источник: Левый берег
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Военные отработали действия батарей 152-мм "Гиацинт".

На полигоне в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в пятницу, 5 мая, прошли  инструкторско-методические учения артиллерии.

Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Фейсбуке.

"Сегодня по приглашению командующего АТО, генерал-лейтенанта Александра Сирского принял участие в инструкторско-методических учениях одной из артиллерийских бригад, которая дислоцируется в районе отвода. Учения проходили на полигоне в зоне АТО", - написал он.

По словам Жебривского, артиллеристы отработали слаженные действия батарей 152-мм "Гиацинт", разведки и других подразделений бригады. Он также отметил, что в учениях приняли участие командиры артиллерийских дивизионов других бригад в зоне АТО.

"Вместе с командующим АТО отметили бойцов и командиров за добросовестную службу и отличные показатели при проведении учений", - добавил глава ВГА.

Ранее пограничники провели антитеррористические учения на границе с оккупированным Крымом.

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