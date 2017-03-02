Военный погиб, девять ранены в среду на Донбассе

В среду, 1 марта, российско-оккупационные войска 118 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе. Один военный погиб, девять получили ранения.

Как сообщает штаб АТО, на Донецком направлении из танков, минометов, БМП и гранатометов противник обстреливал Авдеевку, из минометов и гранатометов – Невельское, Луганское, Новоселовку Вторую, Зайцевое, Новгородское, Пески, Каменку. По Луганскому вели огонь БМП оккупантов, а также снайпер. Из противотанковых ракетных комплексов захватчики обстреляли Троицкое.

На Мариупольском направлении танк, артиллерия и минометы обстреливали Красногоровку. 122-миллиметровая артиллерия вела огонь по Широкиному и Водяному, из минометов стреляли по Новотроицкому, Богдановке, Павлополю и Чермалыку. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Талаковку, Лебединское, Водяное и Широкино. По Широкиному, Марьинке, Новотроицкому и Водяному вели огонь БМП.

На Луганском направлении из 152-миллиметровой артиллерии, а также танков обстреляли Троицкое, а из 122-миллиметровой – Крымское. Из 120- и 82-миллиметровых минометов открывали огонь по Новозвановке, Катериновке, Золотому, Ореховому и Троицкому. Новоалександровку, Новозвановку, Малиновое, Станицу Луганскую и Катериновку обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия. По Крымскому стреляли БМП.

Напомним, 28 февраля боевики 117 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. В результате двое бойцов погибли, двое получили ранения и один был травмирован.