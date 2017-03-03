Врачи говорят, что Насирова можно транспортировать - СМИ

Состояние председателя ГФС Романа Насирова, который в пятницу решением правительства отстранен от должности на время следствия, стабильное.

Эта информация прозвучала в эфире телеканала "112.Украина".

"Врачи говорят, что состояние Насирова стабильное, поэтому он готов к транспортировке. Но выписки из больницы пока не передают, чтобы Насирова передали в суд или другое медицинское заведение", - сказала журналист телеканала в репортаже из больницы "Феофания", где в отделении интенсивной терапии находится Насиров.

Как сообщалось, 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины во исполнение поручения прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили Насирову сообщение о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентре".

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена ходатайствовать об избрании для Насирова меры пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время адвокаты Насирова утверждают, что вручение подозрения главе ГФС не имеет законной силы, поскольку сотрудники НАБУ якобы вручили подозрение их клиенту, когда он уже был без сознания, а следовательно, вручение подозрения является незаконным. Адвокаты также сообщили, что у Насирова диагностировали инфаркт, сейчас он находится в реанимации в "Феофании", и ему якобы сделали операцию.