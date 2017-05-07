Янукович и его окружение украли из госбюджета Украины около $40 млрд – замгенпрокурора Енин

За время правления команды беглого экс-президента Украины Виктора Януковича из госбюджета было украдено около $40 млрд. Об этом в эфире программы UMH с Романом Скрыпиным заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

"На протяжении правления команды Виктора Януковича было украдено около $40 млрд. За два с половиной года они украли примерно один госбюджет Украины", – рассказал Енин.

Он заявил, что "преступная группировка Януковича" включала в себя несколько групп влияния.

"По версии следствия, их на сегодня семь. Мы подробно изучили деятельность одного из семи "крыльев" этой группы. Это крыло действовало под крышей Курченко, Клименко (бизнесмен Сергей Курченко, который скрывается в РФ и экс-министр доходов и сборов Александр Клименко. – "ГОРДОН")... Это крыло держало под контролем около 1 тыс. фиктивных предприятий, за деятельность которых отвечали около 400 финансовых экспертов. Еще 600 экспертов отвечали за связь этой денежной массы и деятельности этих предприятий с внешним миром", – рассказал замгенпрокурора.

Он отметил, что указанные лица контролировали отрасли "народного хозяйства Украины".

"Только из моей родной Днепропетровской области ежемесячно собиралось около $100 тыс. наличными... То есть речь идет о деятельности международного финансового "отмывательного" хаба, в котором деньги отмывались за границу, и потом отбеленные использовались на приобретение недвижимости, футбольных клубов, яхт, депутатских голосований или на покупку облигаций внутреннего госзайма", – сообщил Енин.