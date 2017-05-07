Янукович и его окружение украли из госбюджета Украины около $40 млрд – замгенпрокурора Енин

07 мая 2017 г. 18:05
Источник: Гордон
91 просмотр

За время правления команды беглого экс-президента Украины Виктора Януковича из госбюджета было украдено около $40 млрд. Об этом в эфире программы UMH с Романом Скрыпиным заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

"На протяжении правления команды Виктора Януковича было украдено около $40 млрд. За два с половиной года они украли примерно один госбюджет Украины", – рассказал Енин.
Он заявил, что "преступная группировка Януковича" включала в себя несколько групп влияния.

"По версии следствия, их на сегодня семь. Мы подробно изучили деятельность одного из семи "крыльев" этой группы. Это крыло действовало под крышей Курченко, Клименко (бизнесмен Сергей Курченко, который скрывается в РФ и  экс-министр доходов и сборов Александр Клименко. – "ГОРДОН")... Это крыло держало под контролем около 1 тыс. фиктивных предприятий, за деятельность которых отвечали около 400 финансовых экспертов. Еще 600 экспертов отвечали за связь этой денежной массы и деятельности этих предприятий с внешним миром", – рассказал замгенпрокурора.
Он отметил, что указанные  лица контролировали отрасли "народного хозяйства Украины".

"Только из моей родной Днепропетровской области ежемесячно собиралось около $100 тыс. наличными... То есть речь идет о деятельности международного финансового "отмывательного" хаба, в котором деньги отмывались за границу, и потом отбеленные использовались на приобретение недвижимости, футбольных клубов, яхт, депутатских голосований или на покупку облигаций внутреннего госзайма", – сообщил Енин.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.