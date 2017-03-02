 

За время конфликта на Донбассе в России возбудили больше ста уголовных дел против украинских военных

02 марта 2017 г. 10:51
Источник: Новое Время
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Следственный комитет России возбудил свыше ста уголовных дел в отношении украинских военных за время конфликта на Донбассе.

"Всего с 2014 года нами возбуждено 102 уголовных дела, по которым привлекаются к ответственности 90 лиц", - цитирует РИА Новости слова главы Следкома РФ Александра Бастрыкина.

По его словам, среди лиц, в отношении которых открыты дела, находятся военные ВСУ, "начиная от министра - с министра обороны и завершая командирами отдельных подразделений, частей, соединений".

Напомним, 13 февраля Следственный комитет обвинил Украину в применении оружия массового поражения на Донбассе.

Конфликт на Донбассе продолжается с апреля 2014 года, когда после аннексии Крыма Россия ввела на восток Украины боевиков с целью захвата власти в ряде украинских городов.
 

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