За время конфликта на Донбассе в России возбудили больше ста уголовных дел против украинских военных

Следственный комитет России возбудил свыше ста уголовных дел в отношении украинских военных за время конфликта на Донбассе.

"Всего с 2014 года нами возбуждено 102 уголовных дела, по которым привлекаются к ответственности 90 лиц", - цитирует РИА Новости слова главы Следкома РФ Александра Бастрыкина.

По его словам, среди лиц, в отношении которых открыты дела, находятся военные ВСУ, "начиная от министра - с министра обороны и завершая командирами отдельных подразделений, частей, соединений".

Напомним, 13 февраля Следственный комитет обвинил Украину в применении оружия массового поражения на Донбассе.

Конфликт на Донбассе продолжается с апреля 2014 года, когда после аннексии Крыма Россия ввела на восток Украины боевиков с целью захвата власти в ряде украинских городов.

