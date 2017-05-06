Захарченко вновь публично опозорился: "Моя прабабушка прошла "Рейкьявик"

06 мая 2017 г. 15:06
Источник: Сегодня
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Главарь боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко вновь публично опозорился, рассказав на камеру о прабабушке, которая в годы Второй мировой войны попала в концлагерь "Рейкьявик".

Соответствующее видео с отрывком рассказа было опубликовано в YouTube.

"Моя прабабушка в 41-м попала в плен, прошла Бухенвальд, Освенцим, Рейкьявик. В Рейкьявике была освобождена американцами", − заявил боевик.

Пользователи социальных сетей не "пощадили" Захарченко и высмеяли его за незнание истории и географии.

Видео: 

Захарченко: "Моя прабабушка прошла Асвенцим, Бухенвальд и Рейкьявик"

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