Захарченко вновь публично опозорился: "Моя прабабушка прошла "Рейкьявик"

Главарь боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко вновь публично опозорился, рассказав на камеру о прабабушке, которая в годы Второй мировой войны попала в концлагерь "Рейкьявик".

Соответствующее видео с отрывком рассказа было опубликовано в YouTube.

"Моя прабабушка в 41-м попала в плен, прошла Бухенвальд, Освенцим, Рейкьявик. В Рейкьявике была освобождена американцами", − заявил боевик.

Пользователи социальных сетей не "пощадили" Захарченко и высмеяли его за незнание истории и географии.