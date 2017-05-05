Запад-2017: украинского атташе могут пригласить на российско-белорусские учения

Украинского военного атташе могут пригласить на российско-белорусские учения "Запад-2017", которые планируют провести на территории РБ в сентябре этого года.

Об этом рассказал в интервью Радио Свобода новый посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

"Здесь белорусская сторона и лично президент говорили о полной открытости учений, даже публично пригласили представителей НАТО. Насколько я знаю, приглашение Украине официально не отправлено, но есть заверения белорусской стороны нашим военным, что они смогут быть наблюдателями здесь и что будет приглашен наш военный атташе из посольства. Таким образом демонстрируется полная открытость в этом плане. Дай Бог, чтобы она была реализована и это было официально объявлено", - сказал дипломат.

Он отметил, что много работал с военными и понимает, что должна быть объявлена стратегия учений, цель: "В Беларуси же будет только часть этих учений. Но, как говорилось, будут задействованы войска до самого Кольского полуострова. Кстати, когда я здесь, в Беларуси в свое время проходил срочную службу в армии, то готовил учения "Запад-81". Сейчас их восстановили и уже готовят "Запад-2017".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявлял, что Россия может использовать совместные с Беларусью учения "Запад-2017" для подготовки к наступательной операции. При этом не исключено, что после активной фазы учений российский контингент может остаться на территории Беларуси.

Как сообщал Укринформ, в сентябре Москва и Минск намерены провести маневры, в которых, по мнению некоторых членов НАТО, могут принимать участие до 100 000 солдат и которые станут крупнейшими с 2013 года учениями такого рода.