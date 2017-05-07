Житель Харьковщины угрожал соседу обрезом

07 мая 2017 г. 11:11
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Событие произошло в Дергачевском районе, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Харьковской области.

В дежурную часть Дергачевского отдела полиции поступило сообщение от 44-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что у него произошел конфликт с 70-летним соседом. Сначала пенсионер с ним ссорился, потом схватился за обрез охотничьего ружья и начал угрожать расправой.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители обнаружили у пенсионера обрез гладкоствольного ружья «ИЖ-17» и один патрон.

Изъятые предметы направлены на исследование.

По данному факту следователем Дергачевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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