22 февраля будут растаможивать «евробляхи» круглосуточно - ГФС

В последний день льготного периода растаможки автомобилей на еврономерах все таможни Государственной фискальной службы будут осуществлять такую растаможку до 24.00.

Об этом сообщил заместитель председателя ДФС Виктор Кривицкий во время брифинга посвященного итогам льготного периода по растаможиванию «евроблях».

«22 февраля все таможни ГФС будут работать до 24.00. То есть, все граждане, которые успели подать декларации до 24.00 и у них не будет проблем с документами, будут оформлены, даже если мы не успеем их оформить 22 числа, то они будут оформляться в течение следующих дней », - сообщил Кривицкий.

Отметим, что по состоянию на 19 февраля в Украине растаможили 124000 «евроблях». Владельцы таких авто уплатили в бюджет 7,67 миллиарда гривен.

Ранее в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагают продолжить льготный период растаможки авто на евро номерах до 23 мая 2019 года. В течение льготного периода стоимость растаможивания авто уменьшена вдвое.

В ГФС сообщали, что в Украине ежедневно растаможивают более 2,7 тысячи авто. Также там ожидали, что государство получит 10000000000 гривен от растаможивания «евроблях».

Также в Государственной фискальной службе отметили, что в среднем бюджет получал 65 800 гривен дохода от растаможивания одной «евробляхи».

Напомним, 23 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон, упрощающий процедуру растаможивания автомобилей, в том числе с европейскими номерами, и закон, который повышает ответственность за нарушение правил растаможивания автомобилей.