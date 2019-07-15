Аренда авто в Киеве от «Luxservis» – лучший сервис проката в столице ®

Люди, которые хотят путешествовать по Киеву или Украине в комфортных условиях, но при этом не располагают личным транспортом, берут авто на прокат. Компания «Luxservis» предоставляет в аренду авто в Киеве бизнес-, среднего и эконом-класса по выгодным ценам! Клиенты могут «рулить» сами или же заказать услуги водителя с почасовым тарифом.

Стоит ли с нами сотрудничать? Отзывы постоянных клиентов свидетельствуют о том, что наш сервис всегда на высоте! Условия аренды «Luxservis» выгодны для клиентов, ведь мы заинтересованы в постоянном сотрудничестве. Вот основные преимущества, которые ждут каждого клиента.

Удобство получения и возврата машины. Клиенты могут забронировать авто заранее и получить его прямо по указанному адресу или у терминала в аэропорту. Вернуть машину можно в любом из пунктов проката по Украине. Удобство оплаты. Оплатить услуги аренды можно наличными или картой. Если клиент решит вернуть машину раньше оговоренного срока, мы отдадим деньги за неиспользованный период. Водитель за рулем. Не хотите садиться за руль авто? Закажите услуги водителя! Сотрудники нашей компании имеют презентабельный внешний вид, хорошо ориентируются в городе и знают, как не угодить в пробку! Минимум документов. Чтобы получить авто, нужно предоставить только паспорт, идентификационный код и водительские права. Минимум ограничений. Вы достигли возраста 21 год и имеете два года водительского стажа? Отлично – вы уже можете арендовать наш автомобиль. Страховка. Все авто компании застрахованы, поэтому в случае ДТП придется заплатить только заранее оговоренную сумму.

Аренда авто – на любой вкус и бюджет

В автопарке фирмы «Luxservis» есть внедорожники, микроавтобусы, легковые и коммерческие авто, лимузины. Мы гарантируем превосходное техническое состояние каждого из автомобилей. Если все же произойдет непредвиденное, и машина сломается в пути – мы тут же заменим ее на транспортное средство аналогичного класса!

Легковые авто. Туристы, деловые люди, а также жители Киева, которые временно остались без авто, берут на прокат машины для перемещения по столице, стране и даже для выезда за границу.

Внедорожники. Авто этого типа очень практичны и безопасны, к тому же они имеют внушительный внешний вид. На внедорожнике можно проехать и по украинской городской дороге, и по загородному бездорожью. При этом пассажиры не почувствуют ни малейшего дискомфорта. Климат-контроль на борту и вместительность машины превращают ее в настоящий дом на колесах.

Микроавтобусы. Вместительные автомобили берут в аренду группы коллег, друзей или студентов. Группы выезжают на автобусах на экскурсию или за город, а также к научным или деловым локациям. Все участники группы удобно разместятся во вместительной машине, а их вещи точно влезут в ее багажник.

Лимузины. Свадебный транспорт берут на прокат молодожены, которые хотят придать торжеству лоска. Лимузины также часто берут в аренду компании, которые желают устроить вечеринку на колесах.

Коммерческие авто. Машины этого типа используют для перевозки грузов или товаров во вместительном отсеке.

Удобство сотрудничества с «Luxservis» оценили уже десятки клиентов! Воспользуйтесь нашими услугами, и мы гарантируем вам только позитивные воспоминания о путешествии или командировке.