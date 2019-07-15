Аренда авто в Киеве от «Luxservis» – лучший сервис проката в столице ®

Люди, которые хотят путешествовать по Киеву или Украине в комфортных условиях, но при этом не располагают личным транспортом, берут авто на прокат. Компания «Luxservis» предоставляет в аренду авто в Киеве бизнес-, среднего и эконом-класса по выгодным ценам! Клиенты могут «рулить» сами или же заказать услуги водителя с почасовым тарифом.
Стоит ли с нами сотрудничать? Отзывы постоянных клиентов свидетельствуют о том, что наш сервис всегда на высоте! Условия аренды «Luxservis» выгодны для клиентов, ведь мы заинтересованы в постоянном сотрудничестве. Вот основные преимущества, которые ждут каждого клиента.
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Удобство получения и возврата машины. Клиенты могут забронировать авто заранее и получить его прямо по указанному адресу или у терминала в аэропорту. Вернуть машину можно в любом из пунктов проката по Украине.
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Удобство оплаты. Оплатить услуги аренды можно наличными или картой. Если клиент решит вернуть машину раньше оговоренного срока, мы отдадим деньги за неиспользованный период.
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Водитель за рулем. Не хотите садиться за руль авто? Закажите услуги водителя! Сотрудники нашей компании имеют презентабельный внешний вид, хорошо ориентируются в городе и знают, как не угодить в пробку!
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Минимум документов. Чтобы получить авто, нужно предоставить только паспорт, идентификационный код и водительские права.
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Минимум ограничений. Вы достигли возраста 21 год и имеете два года водительского стажа? Отлично – вы уже можете арендовать наш автомобиль.
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Страховка. Все авто компании застрахованы, поэтому в случае ДТП придется заплатить только заранее оговоренную сумму.
Аренда авто – на любой вкус и бюджет
В автопарке фирмы «Luxservis» есть внедорожники, микроавтобусы, легковые и коммерческие авто, лимузины. Мы гарантируем превосходное техническое состояние каждого из автомобилей. Если все же произойдет непредвиденное, и машина сломается в пути – мы тут же заменим ее на транспортное средство аналогичного класса!
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Легковые авто. Туристы, деловые люди, а также жители Киева, которые временно остались без авто, берут на прокат машины для перемещения по столице, стране и даже для выезда за границу.
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Внедорожники. Авто этого типа очень практичны и безопасны, к тому же они имеют внушительный внешний вид. На внедорожнике можно проехать и по украинской городской дороге, и по загородному бездорожью. При этом пассажиры не почувствуют ни малейшего дискомфорта. Климат-контроль на борту и вместительность машины превращают ее в настоящий дом на колесах.
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Микроавтобусы. Вместительные автомобили берут в аренду группы коллег, друзей или студентов. Группы выезжают на автобусах на экскурсию или за город, а также к научным или деловым локациям. Все участники группы удобно разместятся во вместительной машине, а их вещи точно влезут в ее багажник.
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Лимузины. Свадебный транспорт берут на прокат молодожены, которые хотят придать торжеству лоска. Лимузины также часто берут в аренду компании, которые желают устроить вечеринку на колесах.
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Коммерческие авто. Машины этого типа используют для перевозки грузов или товаров во вместительном отсеке.
Удобство сотрудничества с «Luxservis» оценили уже десятки клиентов! Воспользуйтесь нашими услугами, и мы гарантируем вам только позитивные воспоминания о путешествии или командировке.