Аварийные выходные на Харьковщине: смертельное ДТП на Окружной и авария с пятью пострадавшими

Автодорога "Киев-Харьков-Довжанский". Накануне здесь произошло ужасное ДТП с пострадавшими. В полдень на немалой скорости столкнулись автомобили Ауди и ВАЗ.

По информации Нацполиции, водитель ВАЗа, выезжая с прилегающей территории, не пропустил Audi, за рулем которой находился 34-летний водитель. Удар был такой силы, что машины отбросило в поле. В результате полученных травм, 75-летний водитель ВАЗа и его 73-летняя пассажирка погибли. С травмами различной степени тяжести медики госпитализировали пассажирку Audi. Другая авария, в которой пострадали сразу пятеро людей, произошла накануне на улице Ахсарова.

Вышел в 11 часов, здесь было, как в театре, зрители. Там полиция. Я видел, люди стояли, знаю что там одна белая возле перекрестка, одна вот здесь стояла.

Сначала, по данным полиции, водитель Лексуса выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Chery. У нее оторвалось зеркало и попало в лобовое стекло Тойоты, которая двигалась во встречном направлении. Проигнорировав это, водитель Лексуса продолжил движение, однако совершил наезд на бордюрный камень. Борис работает неподалеку от места, где произошла авария.

Борис, дворник:

Я вышел, когда это все уже произошло. Я просто услышал грохот, вышел и тут авария. Удар был сильный. И одна помятая и вторая помятая машина была. В той машине, что там сбили, были дети. Почему «скорая» приезжала, но дети не пострадали. Я думаю, просто психологическая травма может быть.

С места аварии медики «скорой» забрали пять пассажиров автомобиля Chery. Двух женщин и 56-летнего мужчину. Также в больницу доставили двух маленьких детей. Двухлетнюю и четырехлетнюю девочек. У них острая реакция на стресс. Сейчас следователями решается вопрос об открытии уголовного производства. Всего за выходные, говорят в Управлении патрульной полиции, на дорогах Харьковщины произошло 30 ДТП с пострадавшими.

Дмитрий Гайдук, пресс-сектретарь УПП в Харьк.обл.:

Співробітниками УПП в Харківській області було опрацьовано 1 тисячу 36 викликів на спец-лінію «102». Складено 1 147 адмінматеріалів за порушення ПДД, виявлено 43 особи, які керували ТЗ с ознаками сп’яніння.

Так, накануне патрульные зафиксировали превышение допустимой нормы алкоголя в крови в 8 раз у водителя БМВ. Предварительно, он не учел дорожной обстановки, потерял управление и столкнулся с мусоровозом. Авария произошла накануне утром на перекрестке улицы Академика Павлова и проспекта Юбилейный.

Дмитрий Гайдук, пресс-сектретарь УПП в Харьк.обл.:

Під час складання адміністративних за статтею 124 КУпАП у водія автомобіля БМВ було виявлено ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу «драгер» на місці в присутності двох свідків. Результат огляду склав 1.62 проміле алкоголю в крові.

На водителя БМВ, говорит представитель УПП Дмитрий Гайдук, патрульные составили два админпротокола. Судьбу водителя решит суд. Ему грозит штраф в размере 10 тысяч 200 гривен, а также лишение права управлять транспортным средством в течение одного года.