Балашовский мост откроют на днях?

04 декабря 2020 г. 13:32
Автор: Алина Тюхай
1 просмотр

Балашовский мост в Харькове, который закрыли на реконструкцию в июле этого года, планируют открыть на этих выходных.

Об этом журналисту АТН сообщил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

«Балашовский мост будет открыт на выходных. Скорее всего, завтра», - написал Сидоренко.

Уже по приезду на место съемочной группы, рабочие рассказали, что действительно все работы закончены, сейчас проводятся испытания путепровода на динамические и статические нагрузки. А также исследуется качество асфальта и прочих характеристик и проделанных работ.

На вопрос о том, когда мост откроют для проезда машинам, работники сказали, что это - вопрос к мэрии, но будут надеяться, что действительно на выходных это произойдет.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53