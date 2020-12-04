Балашовский мост откроют на днях?

Балашовский мост в Харькове, который закрыли на реконструкцию в июле этого года, планируют открыть на этих выходных.

Об этом журналисту АТН сообщил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

«Балашовский мост будет открыт на выходных. Скорее всего, завтра», - написал Сидоренко.

Уже по приезду на место съемочной группы, рабочие рассказали, что действительно все работы закончены, сейчас проводятся испытания путепровода на динамические и статические нагрузки. А также исследуется качество асфальта и прочих характеристик и проделанных работ.

На вопрос о том, когда мост откроют для проезда машинам, работники сказали, что это - вопрос к мэрии, но будут надеяться, что действительно на выходных это произойдет.