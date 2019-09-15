Белгородское шоссе перекрыто

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15 сентября 2019 г. 10:43
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Движение транспорта по Белгородскому шоссе - на участке от ул. Гаркуши до транспортной развязки Окружной дороги и автомобильной дороги М-20 "Харьков-Щербаковка" - запрещено сегодня 6:00 до 19:00.

В Департаменте инфраструктуры горсовета сообщают: связано это с проведением учебно-тренировочных сборов по дрэг-рейсингу на "Кубок Слобожанщины 2019".

На этот период объезд закрытого участка возможен по ул. Академика Курчатова, ул. Академика Белова, ул. Академика Вальтера, ул. Академика Синельникова, Окружной дороге.

Также на это время изменены маршруты автобусов №223э и 296э (с объездом закрытого участка Белгородского шоссе по такому маршруту: пр. Академика Курчатова - ул. Академическая - ул. Академика Вальтера - ул. Гаркуши - Белгородское шоссе и далее по установленному маршруту).

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