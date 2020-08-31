Часть Московского проспекта в районе набережной до конца года будет перекрыта для транспорта

Движение транспорта по части проспекта Московского, на участке от Гимназической набережной до дома №32 по проспекту Московскому, будет запрещено до 31 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с продолжением реконструкции пр. Московского. Ранее планировалось возобновить движение 1 сентября.

Напомним, транспорт объезжает закрытый участок по прилегающим улицам:

- при движении в сторону пл. Конституции: - пр. Московский - пл. Фейербаха - пер. Фейербаха - ул. Юлия Чигирина или Харьковская набережная;

- при движении в сторону ул. Богдана Хмельницкого: - пр. Московский - Гимназическая набережная - ул. Руставели - пл. Героев Небесной Сотни.

На время работ автобус №249э объезжает закрытый участок так:

- при движении в сторону пл. Конституции: - пр. Московский - пл. Фейербаха - пер. Фейербаха - Харьковская набережная - пр. Московский и далее по маршруту;

- в сторону пл. Защитников Украины: пл. Конституции - пер. Плетневский - ул. Кооперативная - пер. Подольский - Гимназическая набережная - ул. Руставели - пл. Героев Небеснои Сотни - пр. Московский и далее по маршруту.