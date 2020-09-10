Часть улицы Морозова на два дня перекроют для транспорта. Трамвай №8 изменит маршрут

10 сентября 2020 г. 20:00
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Движение транспорта по ул. Морозова, на участке от ул. Плехановской до Юмтовского моста, будет запрещено с 8:00 11 сентября до 21:00 12 сентября, сообщили в пресс-службе Харьковского горосовета.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с капремонтом проезжей части и тротуаров.

На этот период двустороннее движение будет организовано по свободной от выполнения работ полосе.

Также сообщается, что с 10:00 до 15:00 11-12 сентября будет запрещено движение трамваев по пр. Героев Сталинграда и ул. Морозова, на участке от ул. Одесской до ул. Плехановской.

В связи с этим, движение трамвая №8 будет организовано следующим образом:

- 602 м/р - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Московский - ул. Академика Павлова - пер. Салтовский - Салтовское шоссе - 602 м/р.

 

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