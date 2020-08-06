Часть улицы Тарасовской на две недели перекроют для движения транспорта

06 августа 2020 г. 16:06
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С 8:00 7 августа до 21:00 21 августа часть улицы  Тарасовской, от пер. Тарасовского до пр. Московского, перекроют для движения транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовительными работами по объекту «Реконструкция схемы организации дорожного движения на транспортном узле пр. Московского, ул. Академика Павлова, ул. Леси Украинки, ул. Броненосца «Потемкина», ул. Тарасовской, ул. Полевой и пер. Конюшенного».

Объезжать закрытый участок транспорт будет по пер. Тарасовскому, и улицам  Днепровской и Полевой.

 

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