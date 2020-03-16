Что стоит знать о конструкции амортизаторов®

Одним из основных отличий автомобилей первых поколений от современных считается отсутствие механизма, предназначенного для нейтрализации колебаний кузова, возникающих во время езды по ухабистой дороге.

Оснащение конструкции подвески гидравлическим амортизатором позволило раз и навсегда решить эту задачу. От качества этого элемента зависит устойчивость и плавность хода машины. Разберемся, какую конструкцию имеет амортизатор и в чем заключаются принципы его работы.

Принцип работы

Работа автомобильного амортизатора основана на принципе превращения энергии жидкостного трения в тепловую. Движущийся шток с поршнем запускает плавное перетекание масла сквозь небольшие клапаны, находящиеся на поршне. Таким образом создается сопротивление движению жидкости. Отбойник ограничивает ход штока с поршнем.

Сама деталь соединяется с рычагом подвески или балкой моста авто. Сайлентблок обеспечивает надежное крепление. За счет слаженной работы элементов амортизатора обеспечивается плавный ход любого автомобиля.

В зависимости от конструкции, амортизаторы бывают одно- и двухтрубными:

Однотрубные (передние): являются газонаполненными. Это означает, что деталь оснащена камерой, которая заполнена газом, находящимся под определенным давлением. Амортизатор имеет немало преимуществ. Это возможность установки в любом положении, улучшенная стабильность. К минусам можно отнести слабую устойчивость к повреждениям. Также однотрубные модели дорого стоят, так как их изготавливают с применением высококачественных уплотнителей. ​ Двухтрубные (и передние, и задние) : конструкция включает установленные друг в друга цилиндры. Шток с поршнем находится в полости камеры, которая заполнена газом. Среди плюсов детали выделяют упрощенную конструкцию, компактные размеры, смягченное демпфирование подвески. Есть у двухтрубных конструкций и некоторые недостатки, например, возможность размещения только в одном положении, вспенивание масла после продолжительной эксплуатации, что приводит к ухудшению работы амортизатора.

Как определиться с выбором

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Правила эксплуатации и причины неисправности

К наиболее распространенным поломкам относят нарушенную герметичность уплотнителя, находящегося в штоке. Причиной неисправности становится повреждение пыльника, что приводит к попаданию грязи на деталь. В результате происходит утечка амортизирующей жидкости, из-за чего сам рабочий элемент перестает выполнять свои функции. Неисправную деталь необходимо своевременно менять.