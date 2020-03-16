Что стоит знать о конструкции амортизаторов®

Одним из основных отличий автомобилей первых поколений от современных считается отсутствие механизма, предназначенного для нейтрализации колебаний кузова, возникающих во время езды по ухабистой дороге.
Оснащение конструкции подвески гидравлическим амортизатором позволило раз и навсегда решить эту задачу. От качества этого элемента зависит устойчивость и плавность хода машины. Разберемся, какую конструкцию имеет амортизатор и в чем заключаются принципы его работы.
Принцип работы
Работа автомобильного амортизатора основана на принципе превращения энергии жидкостного трения в тепловую. Движущийся шток с поршнем запускает плавное перетекание масла сквозь небольшие клапаны, находящиеся на поршне. Таким образом создается сопротивление движению жидкости. Отбойник ограничивает ход штока с поршнем.
Сама деталь соединяется с рычагом подвески или балкой моста авто. Сайлентблок обеспечивает надежное крепление. За счет слаженной работы элементов амортизатора обеспечивается плавный ход любого автомобиля.
В зависимости от конструкции, амортизаторы бывают одно- и двухтрубными:
Как определиться с выбором
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