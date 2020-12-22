Движение на Московском проспекте частично открыли

Ремонтные работы на этом участке Московского проспекта начались еще в апреле. Дорожники заменили коммуникации и дорожное покрытие.

В мэрии обещали, что ремонт закончится первого сентября, но выполнить все работы вовремя дорожникам не удалось, поэтому дата открытия отремонтированного участка неоднократно переносилась.

Сейчас движение на проспекте частично восстановилось. Правда, о полном завершении работ пока речь не идет.

Водители говорят - радуются и частичному открытию дороги. Ведь несколько месяцев проезд по проспекту был для автомобилистов настоящим испытанием нервов. Двигались только в объезд, и в пробках приходилось проводить больше часа.

Сейчас проблем стало меньше, но полностью они не исчезли.

Анна, пенсионерка

Отвратительно это, потому что отсюда нечем уехать. Ходит один 249 автобус, в будни он хорошо ходит, в субботу он ходит один раз в час, в воскресенье не ходит. То есть если надо куда-то идти, я человек уже, слава тебе, господи, 75 лет. И если куда-то нужно подойти, только пешком.

Трамваи пока по проспекту не ходят, на этой части дороги работы еще продолжаются.

Пешеходы жалуются - разметки еще нет, поэтому приходится улавливать момент, когда поток машин на дороге незначительный и просто перебегать дорогу. Говорят - уставшие после пробок водители не всегда пропускают пешеходов.

Стас

Ну, вот еле перешли, со строителями переходили. Никто не останавливался, не пропускал.

В Департаменте инфраструктуры говорят: продолжительность ремонта на Московском проспекте в районе площади Героев Небесной Сотни связана со сложностями реконструкции коммунальных сетей, а также нестабильными погодными условиями.

Евгений Водовозов, заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры

Были очень сложные работы по сетям, огромное количество сетей в старой части города, которых нет ни на одной карте. Мы не знаем, что увидим в итоге, там произошла на этом участке полная замена всех сетей. Огромные, тяжелейшие работы по колодцам, по узлам, они сделаны, выполнены.

Продолжить работы на Московском проспекте в мэрии планируют в следующем году.