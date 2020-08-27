Движение транспорта по части Московского проспекта на Новых Домах запрещено до середины сентября

27 августа 2020 г. 12:10
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Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. Харьковских Дивизий до ул. Ощепкова при движении в сторону бул. Богдана Хмельницкого, запрещено до 20:00 15 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Напомним, ранее движение на данном участке проспекта планировалось открыть 31 августа.

Как пояснили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков реконструкции Московского проспекта.

На время работ двустороннее движение транспорта организовано по полосе встречного направления.

 

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