Электромобили: новая стратегия Bentley к 2030 году®

Ключевая цель компании - перевести все свои автомобили на электричество к 2030 году. Пресс служба компании Bentley Motors анонсировала свои намерения в ближайшие десять лет занять лидерские позиции в мире по выпуску элегантных электрических автомобилей. Такие планы компания строит в контексте программы продвижения Beyond100.

Масштабный проект компании рассчитан на постепенный переход к 2026 году на электромобили на аккумуляторе или на автомобили, где совмещен двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель. Полноценный переход на всех автомобилей на электроэнергию компания планирует осуществить к 2030 году.

История Bentley началась в 2019 году, когда известный гонщик представил свой первый спортивный автомобиль. Выдающиеся показатели скорости, надежности и управляемости сделали автомобили абсолютными лидерами в данной отрасли. Сегодня компания стремится выйти на первое место с программой Beyond100 и стать стандартом индустрии эксклюзивных автомобилей.

Гибридные версии станут полноценными участниками автотрафика уже к 2023 году, а в 2025 году на рынок выйдут автомобили, работающие исключительно на электричестве. В прошлом году знаменитая компания уже представила миру модель кар EXP 100 GT, ставшую первой представительницей грядущих перемен.

Футуристический дизайн автомобиля и сплав знаковых кузовных решений компании, а также интерьер из кожи, натуральной шерсти, дерева и алюминия выделяют его из всех существующих моделей. Стать обладателем такого роскошного транспорта смогут все клиенты онлайн казино, выигравшие джекпот.

Ручное производство автомобилей - концепт компании, которая будет полностью сохранена в течение последующих 100 лет, но также будут учитываться и применяться все возможности цифрового будущего. В центр качества запуска и в центр разработок компания инвестирует большие средства, чтобы быть лидером в отрасли выпуска элитных авто.