Ездишь больше - платишь меньше. В Харькове предложили модели гибкого тарифа для всех видов коммунального транспорта

Ежедневно харьковской подземкой пользуются миллионы пассажиров. И даже в то время, когда цена за проезд и так немаленькая, КП все равно остается убыточным.

Сами же горожане после внедрения единого билета не имеют пока никаких привилегий. Как есть, к примеру, в том же Киеве, Житомире или Виннице. Тратя минимум 16 гривен на метро каждый день, ни о какой экономии харьковчане не могут даже и мечтать.

Как люди сейчас живут, какие зарплаты, я думаю, что это дорого.

Ті, хто просто працюють, багато, конечно, і з пересадками - це ж дорого. Добре, якщо студент, - є скидки, а так якось, мабуть, забагато.

Чтобы харьковчане, которые каждый день пользуются коммунальным общественным транспортом, имели возможность экономить - город должен внедрить гибкие тарифы. Для этого надо проанализировать пассажиропоток, а это должны сделать трамвайные, троллейбусные депо и метрополитен. Собственно, их исполнительный комитет Харьковского горсовета еще в феврале прошлого года, когда цены на проезд подорожали, обязал разработать предложения динамических тарифов с учетом всех льгот.

Евгений Лисичкин, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра

22 травня 2019 - знову повторне рішення виконкому міської ради і знову зобов'язання метрополітену, трамвайних та тролейбусних депо розробити гнучкий тариф. Знову нічого не відбулося. Ну, вони дали завдання, ми ж не знаємо – можливо, вони за закритими дверима передали такі розрахунки, але далі розрахунків це не пішло діло.

И так как прошло уже более года, и предложений или же сдвигов в этом вопросе до сих пор нет, антикоррупционеры создали для этого специальный проект. Разработку трех моделей тарифа для Харькова сделал Иван Фурлет. Он создавал и внедрял электронный билет и дифференцированные тарифы в городе Житомире. Всего на всю работу ушло несколько месяцев, дальше дело за властью.

Иван Фурлет, разработчик моделей гибкого тарифа

Перша модель - вона передбачає диференціацію за кількістю поїздок. Тобто пасажир може придбати певну кількість поїздок і чим більше він їх купує, тим дешевша є вартість разової поїздки. Друга модель - вона надає за передплатою безлімітну кількість поїздок на визначений строк і надає преференції тим, хто регулярно користується комунальним електротранспортом, а також стимулює його використання населенням.

Так, например, по первой модели - если пополнить карту на 300 гривен, каждая поездка обойдется в 6 гривен вместо восьми. По второй - абонемент будет на один день стоить 50 гривен, на месяц - 600, а на три месяца - 1650 гривен. И третья модель предлагает скидки за пересадку, то есть, если пассажир в течение часа после осуществления первой поездки пересядет на другой городской транспорт, - цена билета будет на две гривны дешевле.

Владислав Кулик, эксперт по городской инфраструктуре ХАЦ

І сенс цієї моделі в тому, що ми фактично заохочуємо містян користуватися міським системним транспортом, а не готівкою сплати у маршрутках. Наприклад, третя модель зараз працює у Стамбулі, ось стамбульська картка.

Так, по словам Кулика, благодаря гибкому тарифу пассажиропоток коммунального транспорта должен увеличиться, поэтому возрастут и доходы. А дальше уже средства можно направлять на улучшение состояния подвижного состава.

Документы с подробным описанием, как внедрить каждую из моделей тарифа, Харьковский антикоррупционный центр передал в КП "Харьковский метрополитен", двум троллейбусным, двум трамвайным депо и в городской совет.

В то же время заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов рассказал, что действительно - динамический тариф должен разработаться минимум за год, но велись долгие переговоры, дабы подсчитать реальный пассажиропоток во всех видах транспорта.

Сейчас, по словам Водовозова, есть договоренность с двумя операторами мобильной связи.

Евгений Водовозов, зам. Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города

Ми домовились попередньо, ну, поторгувались, будемо чесними, и получили дуже велику скидку для міста Харків, і зараз готуємо запит на бюджет, щоб провести, щоб нам надали такі дані. По цим даним ми розрахуємо реальний маятниковий поток - це дасть змогу не тільки ввести динамічний тариф, щодо якого ми говоримо, а й змінити транспортну схему.

По словам Водовозова, если ничего не помешает, в следующем году гибкий тариф для горожан должен заработать, но окончательной даты чиновник не назвал.