Газ или бензин: выгодно ли ставить ГБО ®

Пропан-бутановая смесь на заправках в два раза дешевле бензина. Казалось бы, выгода от перевода авто на газ очевидна. Однако есть нюансы. Как быстро окупится установка ГБО и когда лучше переходить на газ, рассказали эксперты компании «Время Газа».

Газ рулит: каждый третий автомобиль на вторичном рынке выставляется с уже установленным ГБО. Такая тенденция – не дань моде, главная причина, почему украинские автомобилисты переходят на газ, – экономия. Несмотря на то, что цена на бензин в первом полугодии 2020 года снизилась по сравнению с прошлым годом, газ все равно вдвое дешевле бензина.

В чем плюсы перехода на газ

Чтобы переоборудовать авто со штатным бензиновым ДВС на питание газовой смесью, владельцев побуждают не одна, а сразу несколько причин:

Экономическая выгода: затраты на топливо сокращаются, это ощущается уже с первого месяца использования ГБО. Экологичность: в газовой смеси содержится на порядок меньше токсичных веществ, чем в бензине, современные поколения ГБО соответствуют международным экологическим стандартам: Евро-3, 4, 5. Сохранность двигателя: при сгорании пропан-бутановой смеси на стенках ДВС оседает меньше нагара и твердых частиц, в результате срок эксплуатации мотора увеличивается до 30%.

Подводные камни: реальная экономия после установки ГБО

Пропан-бутановая смесь вдвое дешевле бензина, однако сократить затраты на топливо на 50% не получится. Возникает логичный вопрос: «Почему?». Дело в том, что при одинаковом пробеге газа расходуется на 20–30% больше, чем бензина. «Прожорливость» двигателя зависит от поколения ГБО: чем новее оборудование, тем меньше разница в потреблении бензина и газа.

Кроме того, полностью отказаться от использования штатного топлива не получится, ведь ДВС запускается на бензине, а после прогрева переходит на пропан-бутановую смесь.

Главная статья расходов при переходе на газовое топливо – это покупка комплекта ГБО и его установка. Стоимость оборудования зависит от типа двигателя, количества цилиндров, производителя. На станциях компании «Время Газа» установка ГБО «под ключ» обойдется от $250. В стоимость входят работы по установке и настройке оборудования, цена документов для сертификации ГБО. Узнать, сколько стоит поставить газобаллонное оборудование на конкретные марку и модель автомобиля, можно на сайте.

Когда окупится ГБО

Сроки окупаемости ГБО зависят от затрат на установку оборудования, объема ДВС, пробега авто на газе, специфики использования машины: в городе или на трассе. Выгоднее переоборудовать авто под газ, если машина используется для езды по городу, ведь топлива расходуется больше. Как правило, затраты на газовое оборудование «отбиваются» уже спустя 8–12 месяцев при пробеге 1500–2000 км в месяц. Чем больше объем движка и ежемесячный пробег машины, тем быстрее окупится ГБО. При этом реальная экономия от перехода на газ ощущается уже в первый месяц езды на новом топливе: расходы сокращаются на 20–40%.