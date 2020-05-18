Где купить шины европейского качества по «нашим» ценам?®

Этот вопрос весьма актуален сегодня для многих автомобилистов, которые, ввиду непростой экономической ситуации в стране, не могут себе позволить приобретение дорогих импортных автомобильных шин. В таких условиях остро необходима более доступная по цене альтернатива, и для многих ею стали автомобильные шины популярного отечественного бренда ROSAVA, которые не уступают импортным аналогам по качеству, но при этом стоят на порядок дешевле.

Высокотехнологичное производство качественных шин

Бренд Rosava хорошо знаком отечественным автомобилистам, которые полюбили его за высокое качество продукции и доступные цены. Компания имеет богатую историю и может похвастаться одним из самых прогрессивных технических производств автомобильной «резины». Здесь используется самое современное импортное оборудование и новейшие технологии, позволяющие создавать качественные летние, зимние и всесезонные шины для «наших» дорог. Одним из важнейших преимуществ продукции данного производителя является использование усиленной резины, которая обеспечивает отличное сцепление с дорожным покрытием при любой погоде. При этом такие шины демонстрируют высокие стандарты долговечности – они рассчитаны не только на идеальное дорожное покрытие, но и на весьма сложные условия эксплуатации (дороги с ямами, ухабами и прочими дефектами асфальта).

Экономия за счёт эффективности и низкая стоимость

Отечественные автомобильные шины бренда Rosava отлично себя зарекомендовали не только на внутреннем рынке, но и обрели большую популярность среди автомобилистов соседних государств, куда продукция бренда экспортируется в объёме 50% выпуска. Производителю удалось наладить высокоэффективный технологический процесс с максимально рациональным использованием трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов, за счёт чего была достигнута минимальная себестоимость производства единицы продукции. Это дало компании возможность установить самые конкурентоспособные цены на автомобильную «резину» на всём отечественном рынке шинной продукции. Надо сказать, что в ассортименте продукции производителя представлены недорогие шины разных типоразмеров: это доступная по цене качественная «резина» для обычных легковых автомобилей, а также шины для коммерческого автотранспорта и техники специального назначения (в том числе, сельскохозяйственных машин).