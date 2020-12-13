Гололедица на дорогах: спасатели призвали водителей быть осторожными

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает водителей соблюдать правила безопасного вождения в связи с гололедом на дорогах Украины.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.

"По данным УкрГидрометцентра, 13 декабря днем ​​в большинстве областей, кроме юго-восточной части, гололед. На дорогах большинства областей гололедица",- сказано в сообщении.

Также отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

в связи с этим ГСЧС призвала водителей:

выдерживать дистанцию ​​между автомобилями;

парковать авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;

передвигаться по скользкой дороге на минимальной скорости;

во время езды не совершать резких маневров;

приближаясь к пешеходным переходам, снижать скорость;

и учитывать предупреждения соответствующих служб.

Напомним, ледяной дождь, который прошел в Украине 10 декабря, вдвое увеличил количество ДТП - за сутки на территории Украины зарегистрировали 1435 сообщений о ДТП, из них 84 – с погибшими или травмированными.

Также в Харькове накануне прошел дождь, в результате которого на дорогах образовалась гололедица. В результате этого вечером 12 декабря на дорогах города произошли ДТП. Так, около 17:00 на Коммунальном мосту произошли несколько аварий подряд на одном участке дороги: в результате которых были повреждены более 10 авто.

А в 18:20 на проспекте Московском, 299, врезался в столб маршрутный автобус I-VAN: женщина-пассажир получила травмы.

Около 19:00 на проспекте Гагарина, 181, столкнулись два маршрутных автобуса – БАЗ и ЗАЗ I-VAN и автомобили Daewoo Lanos и Audi.

Позже, около 20:00, на Ново-Баварском проспекте, 103, перевернулся автомобиль Seat.

Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.