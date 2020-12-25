Харьковчан из-за непогоды просят не парковаться на обочинах и не выезжать в город без необходимости

25 декабря 2020 г. 9:50
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Харьковчан просят без крайней необходимости не выезжать на улицы Харькова сегодня, 25 декабря, и не парковать машины на обочинах дорог.

С такой просьбой к горожанам обратился секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, передает пресс-служба Харьковского горсовета.

По его словам, в ближайшие дни в городе ожидаются сложные погодные условия.

Сегодня с ночи в городе идет снег, на дорогах местами гололед.

Как предупреждают синоптики, к вечеру пятницы ожидается дождь и намерзание льда на дорогах. 

«Наши коммунальщики готовы убирать снег и посыпать трассы солью. Убедительная просьба - постараться без крайней надобности не выезжать на улицы Харькова и не парковать машины на обочинах дорог. Также не заграждать въезды во дворы - так нашим службам будет легче ликвидировать последствия непогоды», - отметил Терехов.

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