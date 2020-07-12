Харьковчане просят установить светофор на проблемном перекрестке - петиция

Харьковчане просят городские власти установить светофор на перекрестке в центре города, на участке дороги: пр. Московский - ул. Полевая - ул. Тарасовская - ул. Конюшенный.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Как отмечает автор петиции Авраменко Оксана, в последнее время в городе стало сложнее двигаться, особенно автотранспорту. По мнению харьковчанки, этому способствуют ремонты дорог утром и днем, постоянные пробки и ДТП.

Что касается данного перекрестка, то, как пишет автор петиции, на нем нет регулировки движения, и часто возникают пробки.

«Нет ни одного светофора на очень проблемном перекрестке города-миллионника. Если по Московскому проспекту еще есть возможность спокойно проехать, то пересечение его из стороны переулка Конюшенного до улицы Полевой или с улицы Тарасовской до переулка Конюшенного требует минимум 5 минут очереди и столько же волнения и нервов, пока вас пропустит встречный транспорт… Это действительно очень опасный участок движения, и каждый день десятки тысяч харьковчан сталкиваются с данной проблемой», - отмечает автор.

По ее мнению, из-за отсутствия светофоров на данном участке выезд становится крайне опасным из-за плотного потока автомобилей.

«Предлагаю ради безопасности харьковчан установить светофоры на вышеупомянутом перекрестке», - пишет автор инициативы.

Срок сбора подписей под петицией стартовал 7 июля.

На данный момент ее поддержали 419 харьковчан.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5 тысяч подписей в течение 90 дней.