Интервалы в расписании метро не уменьшены, а троллейбусы, трамваи и маршрутки забиты людьми. Кто в городе отвечает за соблюдение карантина в транспорте?

Игорь Терехов, заместитель городского головы:

Второй момент - транспорт. Где Стаматин? Значит, я тебя обязываю сейчас: выйди из этого зала, ты должен разработать график движения поездов с сокращенным интервалом, увеличивая количество поездов, потому что не надо, чтоб люди ждали на платформах и скапливались.

Даже после нагоняя от вице-мэра Игоря Терехова, который он накануне с «кернесовскими» интонациями устроил директору подземки Вячеславу Стаматину, интервалы в метро сейчас не уменьшились.

В течение всего утра горожане публиковали фото забитых перронов и переходов в часы пик, интервалы достигали иногда 7-8 минут.

Светлана, харьковчанка

Хотят, чтобы в метро чаще ходили поезда, но сегодня я ехала, более часто поезда пока не ходят. Как было расстояние в 5 минут, так и осталось… Усилить карантин можно только одним. Как говорят: мойте руки, наденьте масочку. В метро не носите на подбородке…

И если в метрополитене большая часть пассажиров все же в масках - куда хуже ситуация в наземном транспорте. Маршрутки, трамваи и троллейбусы - салоны забиваются под завязку. А кто должен контролировать соблюдение правил карантина, в мэрии так и не определились.

Евгений Водовозов, зам. Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города

Водій, я підкреслюю, я буду на цьому стояти дуже жорстко, водій має сидіти за кермом та безпечно возити пасажирів, водій не має контролювати. Якщо поліція хоче контролювати, хай становиться і контролює. Ми не маємо права ні оштрафувати, ні чогось вимагати.

Дмитрий Гайдук, представитель пресс-службы УПП в Харьковской области

Зокрема, водії маршрутних транспортних засобів повинні контролювати, щоб кількість пасажирів не перевищувала 50 % від становленої кількості від сидячих місць транспортного засобу. Згідно постанови 641 Кабінету міністрів України, водії несуть відповідальність за дотримання даної постанови.

А водители зато рассказывают, что касается карантина, то никого из пассажиров не трогают. Ибо есть, говорит водитель троллейбуса Эльмира, и агрессивные люди, а скандалов или тем более драк не хотят.

Эльмира, водитель троллейбуса

Я езжу в маске, кондуктор в маске, а пассажиры - я ж не могу каждого контролировать, понимаете? Мы и полицию вызывали, сколько раз вот здесь вот стояли, как бы всем все равно. Полиция сама не могла пассажиров заставить надевать маски, лишние не выходили.

Александр вообще, говорит, с начала карантина мало того, что и так стал получать меньшую зарплату, ведь его заработок напрямую зависит от количества перевезенных пассажиров, так еще и ко всему маски и антисептики покупает за свой счет. И говорит, уверен, что в наших реалиях перевозить половину сидящих почти невозможно.

Александр, водитель маршрутки

Вы же понимаете, что передняя дверь - она не спасет, они ж пойдут, они все будут лезть в одну дверь. Потом выйдут еще тебе настучат по одному месту. Мы ж не запретим, мы не имеем права на это, ну, как вот человек будет заходить, бабушка эта, не скажешь же: бабушка, идите отсюда. - А просто попросити маску вдягнути, чи не чують вас? - Это бесполезно, это глухой номер, говоришь, ну и толку з того.

А вот Валентина думает, что если бы сами люди понимали, насколько важно носить маску и соблюдать дистанцию ​​при коронавирусной пандемии, - ни у водителей, ни у полицейских не было бы такого хлопот.

Валентина, пассажир

Водитель все-таки, потому что полиции будет сложно контролировать, их прям очень много должно быть. Они должны будут находиться в этом транспорте. Поэтому, наверное, водитель…

Между тем, напоминают в полиции, штрафы за нарушение карантинных требований никто не отменял, и они составляют от 17 до 34 тысяч гривень.