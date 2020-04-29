Из-за карантина отложен запуск системы автофиксации нарушений на дорогах

29 апреля 2020 г. 10:13
Источник: РБК-Украина
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Министерство внутренних дел перенесло запуск системы автоматической фото и видеофиксации дорожного движения в связи с карантином. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что запуск системы видеофиксации планировался на 1 мая, однако ограничения, введенные в связи с карантином, влияют на работу определенных подразделений полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы.

"Поэтому в МВД принято решение по отсрочке работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина", - сообщили в министерстве.

 

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