Изменения в ПДД: что изменилось для водителей, велосипедистов, пассажиров и пешеходов

С 25 ноября в Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения. Касаются они не только водителей, но и пассажиров, велосипедистов и даже пешеходов. Так, например, уже неделю, все, кто находится в салоне такси, должны быть пристегнуты ремнями безопасности, двигаясь как в населенном пункте, так и за его пределами. Так же, как и у инструкторов по вождению. Без ремней в населенных пунктах разрешено ездить только людям, имеющим инвалидность, в случае, если это физически невозможно, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств. Но вот те же таксисты признаются: о нововведениях пока - ни слухом, ни духом.

Сергей, таксист

Я думаю, что в такси не нужно пристегиваться, ну, по городу не обязательно. Буду змушувати, як подпишут, официально будет. - Вони працюють вже. - Уже працює? Я не чув.

Максим, таксист

Кто не хочет, тот не пристегивается, а что делать? - Будете штраф платить за них? - Да не, ну к штрафа я думаю не дойдет.

Кроме того, по словам первого заместителя Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого - отныне запрещается изменять размер, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или вообще закрывать.

Номер должен быть чистым и достаточно освещенным, отмечают патрульные.

Новвоведения коснулись и велосипедов, им разрешили ездить полосой для маршрутного пассажирского транспорта. Не забыли, говорят патрульные, и о безопасности пешеходов, их обязали в условиях плохой видимости и в темное время суток иметь на себе светоотражающие элементы - это может быть лента, наклейка или браслет, в общем что-то, чтобы водитель мог издалека видеть пешехода.

Владлена, пешеход

Нет, не слышала. Не видел такого, максимум это на велосипедах все, когда ездят и все. Было бы хорошо, если бы все так ходили, конечно.

Татьяна, водитель

Я считаю, что то бы не мешало, чтоб действительно такое было. Почему? Потому, что я, когда еду как водитель, мне очень помогает, то что на обочине и за обочиной если есть светящийся элемент на одежде - это очень хорошо помогает видеть пешехода.

Ибо он, говорит Алексей Билошицкий, в ночное время и в месте, если пешеход одет полностью в черное, увидеть его водитель может в лучшем случае через несколько метров.

Алексей Билошицкий, первый заместитель Департамента патрульной полиции НПУ

У випадку наявності світлоповертального елементу - ця видимість збільшується до 100-150 метрів, що вже надає можливість водієві зреагувати вчасно і таким чином зберегти життя і здоров'я, перш за все пішохода. Тому це нововведення також, на нашу думку, саме з метою забезпечення безпеки.

Пока же, рассказывает глава харьковских патрульных Алена Стрижак, они не имеют цель выписать как можно больше админпрокотолов, ведь прежде всего все эти нововведения должны улучшить ситуацию на украинских дорогах и снизить уровень смертности.

Алена Стрижак, нач. Управления патрульной полиции в Харьковской области

Зараз я думаю, що ми будемо працювати на превенцію, бо є такі категорії водіїв, які звикли не пристібуватися - ми зараз роз'яснюємо. А в подальшому – так, це є порушення, будемо притягати до відповідальності. Пішоходів ми або попереджаємо, відповідно, ми стараємся попереджати усно, але маємо право виносити адмінпостанови на місці. І крім попередження це ще є штраф у розмірі трьох неоподаткованих мінімумів громадян. Тобто у нас мінімум на три - 51 гривня становить на зараз.

Что касается пешеходов, говорит патрульная, то данное обязательство распространяется на людей, движущихся по проезжей части и обочине.