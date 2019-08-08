Как подготовить купленный автомобиль из США для работы в Украине: советы экспертов СТО Urban ®

Рынок автомобилей Украины очень ограниченный и устаревший. За небольшие деньги в пределах 2-5 тысяч долларов можно подобрать или представителя российского автопрома с очень сомнительным ресурсом работы, или сильно подержанную иномарку, которая будет выкачивать деньги на свое обслуживание и ремонт.

Решением проблемы недорогих и надежных автомобилей стали машины из США. Авто на аукционах в этой стране продаются по очень низким ценам. Высокая покупательская способность населения Америки позволяет менять машину даже в случае небольшой аварии или просто через 100-200 тысяч км пробега. При этом автомобили после небольшого ремонта и обслуживания еще можно очень долго и без проблем эксплуатировать. Несколькими советами о том, как подготовить машину для работы в Украине, с нами поделились эксперты автосервиса Urban.

Проводим компьютерную диагностику

После покупки любого подержанного автомобиля первым делом необходимо точно определить, какие из узлов и агрегатов требуют срочного обслуживания и ремонта. Любая современная машина работает под управлением бортового компьютера, к которому есть возможность подключить стороннее оборудование и провести диагностику.

Эксперты автомастерской https://urban.kh.ua/ рассказали, что с помощью специальных компьютерных программ сегодня можно очень быстро диагностировать:

неполадки в топливной системе;

сбои в работе цилиндров;

неисправности системы впрыска;

поломки в КПП;

неполадки подвески и др.

Специалисты СТО Urban также отметили, что они работают только на лицензионном оборудовании и с программным обеспечением, одобренным автопроизводителями. Только эти технические и программные средства позволяют точно и быстро выполнить проверку состояния автомобиля. Пиратское ПО и нелицензионное оборудование могут навредить автомобилю. Поэтому не стоит экономить – лучше воспользоваться услугами специалистов.

Кузовные работы

Подержанные автомобили в Америке продают по двум причинам:

авто прошло несколько сотен тыс. км, и появились первые проблемы с двигателем; машина попала в ДТП и нужно ремонтировать кузов.

Второй вариант машин на аукционах и торговых площадках самый многочисленный, ведь людям проще продать битый автомобиль и доплатить за покупку совершенно нового и целого. И такие транспортные средства после аварий продаются по очень выгодным ценам.

Если вы купили именно такой вариант, на СТО Urban можно получить помощь по:

рихтовке кузова;

замене элементов экстерьера машины;

оклеивании кузова броне-пленкой;

полировке авто.

Все работы выполняют профессионалы, поэтому машина после восстановления будет выглядеть не хуже, чем из салона.

Замена фильтров и расходников

И последний этап подготовки подержанной машины из США для работы в Украине – проведение внепланового ТО. Даже если в документах с автомобилем стоит отметка о недавнем техобслуживании, эксперты Urban рекомендуют сменить:

масло в двигателе и коробке передач;

масляный и топливный фильтры;

фильтр салона и кондиционера;

охлаждающую и тормозную жидкости.

После того, как вы лично убедитесь в полном обслуживании авто – им можно будет пользоваться без опаски. Будьте внимательны и вовремя обслуживайте свою машину!