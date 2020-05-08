Как поменять тормозные колодки в условиях карантина: рекомендации специалистов®

Многие автовладельцы Харькова привыкли к тому, что при первой необходимости за ближайшим углом в магазине или на Лоске можно отыскать все необходимые запчасти. Но в условиях сегодняшней пандемии ситуация сложнее. Большинство магазинов были вынуждены закрыться на незапланированные выходные, закрылся на карантин и крупнейший авторынок Лоск. Между тем, невзирая на кризис, автомобили по-прежнему передвигаются. Одни доставляют жизненно важные продукты и медикаменты, другие же используются в качестве личного транспорта. Невзирая на высокий уровень надежности транспортных средств и деталей к ним, порой все же требуется осуществить замену тех или иных автозапчастей. С этим помогут онлайн магазины.

Для решения проблемы закрытых рынков автозапчастей многие автовладельцы посещают сайт autodoc.ua. В розничных магазинах осуществить покупку офлайн сегодня невозможно. Но рынок электронной коммерции не угасает. Доставки автозапчастей регулярно осуществляются повсеместно. Разумеется, данную категорию товаров и раньше заказывали через интернет. Это обусловлено особенностями специфики, а именно: большим количество наименований продукции, а также соответствующих принадлежностей.

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Изношенные тормозные колодки опасны как для водителя, так и для пассажиров, а также окружающих людей. Нельзя отправляться в путь, если тормоза неисправны. Стертые тормозные колодки подлежат незамедлительной замене. Определить поломку не проблематично. Это делают по распространенным признакам. Прежде всего, речь идет про характерный высокий звук, который раздается при торможении автомобиля. Проявляется он, если тормозные колодки слишком стерты и нуждаются в срочной замене.

Другим признаком поломки тормозной системы становится медленное торможение транспортного средства. При износе колодок увеличивается тормозной путь автомобиля. Педаль тормоза придется сильнее вдавливать. При резком нажатии – возникает биение тормозов. Кажется, будто машина преодолевает кочки. Это обусловлено неравномерным износом тормозных колодок. На них формируются сколы и трещины, приводящие к такому эффекту. Проверять их состояние рекомендуется каждые несколько тысяч километров.

Визуально обращают внимание на наличие серого налета на них. Срочная замена тормозных колодок и тормозных дисков, которые можно подобрать на сайте https://autodoc.ua/category/tormoznye-diski-id114-3, поможет избежать многих проблем, связанных с работой тормозной системы. Приобретать качественные компоненты для слаженного функционирования всех механизмов автомобиля лучше всего в интернет магазинах Autodoc в режиме онлайн.