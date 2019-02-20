Кот с мешком. Тест-драйв Jaguar F-Pace

Jaguar F-Pace продается во всем мире уже четвертый год, но тет-а-тет мы с ним встретились только сейчас – посреди украинской зимы, после теста почти всех его конкурентов. Значит ли это, что F-Pace не сможет произвести впечатление?

Первое мое знакомство с Jaguar-ом F-Pace состоялось в феврале 2016 года на допремьерном показе. Вот такое совпадение, да: сейчас на дворе февраль (‘19-го года) – и тогда был февраль. Три года назад автомобиль обещали на тест-драйв в апреле, но «что-то пошло не так». Прошло не только несколько месяцев – в моем случае прошло несколько лет. К счастью, для меня этот автомобиль совершенно не утратил актуальности – на тесте были Е-Расе, был F-Type, а вот с F-Pace пути не пересекались. Но упустить возможность протестировать этот белоснежный кроссовер Jaguar F-Pace со 180-сильным турбодизелем и системой полного привода было бы неправильным.

Поскольку на календаре и на улице зима, тесты горячих хэтчбеков, заряженных седанов и прочих прелестей с сотнями лошадиных сил и скоростями «от 250 и выше» не имеют особого резона. Разве что в снегу побеситься да для фотографий пятаков понарезать. Красиво? Возможно. Практично и полезно? Едва ли. То ли дело тест-драйв кроссовера. Что же, не будем терять времени. И выясним, чего я был лишен эти три года.

При открытии двери водителя (или пассажира – неважно, какая дверь открывается… кроме багажной) F-Pace приветствует пассажиров выдвижной подножкой – приятно, когда автомобиль с первых секунд знакомства начинает предлагать тебе собственные услуги. Хотя практической пользы от этой услужливости не так уж много. Во-первых, сам по себе кроссовер не сильно высокий, а потому в него без труда можно присесть без подножки. Во-вторых, не хочется, чтобы в прослойку между подножкой и фактическим порогом набивалась соляно-песчаная смесь – автомобилисты знают, что это та еще «белая смерть».

Захлопнув дверь с самой обычной наружной ручкой, без веларовских спецэффектов, я оказываюсь в коконе интерьера с качественными материалами и минималистичным оформлением. Перед глазами – пухлый трехспицевый «бублик» с удобным хватом, аналоговые приборы (можно сделать цифровые) и центральный блок с простеньким экраном мультимедиа (можно сделать посложнее). Справа – шайба автоматической коробки передач, под спиной – роскошное опциональное кресло с широким диапазоном регулировок и подогревом. Уютно. Возможно, не по-британски сдержанно, но уютно. Как в каком-то офисе в скандинавском стиле. А поскольку обилия электроники и экранов от Velar тут еще нет, морозов и возможных глюков электроники салон не боится. По крайней мере, за время теста я ничего подобного не замечал.

Переходим к заднему ряду. Та же подножка, та же ручка, но дверной проем, естественно, поуже… В принципе, здесь тоже вполне комфортно: у дивана, который раскладывается в пропорции 40:20:40, удачный профиль без избыточной жесткости, чем грешат многие автопроизводители сегодня, плюс достаточно места и над головой, и в коленях. При росте 180 см я свободно сажусь сам за собой. И вряд ли буду умолять потенциального водителя о частых остановках, чтобы размять ноги и спину.

Пару слов о багажнике – штуке нужной, ведь в ней перевозят не только рассаду на дачу. А значит – он должен быть удобным и просторным в любой машине, даже в суперкаре. До суперкара дизельному F-Pace далековато, зато багажник у него отличный: приятная погрузочная высота, богатое подполье с полноразмерной запаской.

Познакомимся с характером кроссовера поближе. Возможно цифры разгонной динамики не отображают это в полной мере, но F-Pace в своем дизельно-полноприводном амплуа – это один из самых сбалансированных кроссоверов на рынке Украины. Он не пытается казаться тем, чем не является, не пытается прыгнуть выше головы. Именно таким мне и виделся кроссовер Jaguar – с легким на подъем характером и драйверской управляемостью. Турбодизель семейства Ingenium нужно немного раскрутить, чтобы выжать из него все 400 Нм крутящего момента – это придает характеру двигателя ребяческий, олдскульный задор.

Все F-Type оснащены 8-ступенчатыми автоматическими коробками передач ZF, но для 4-х и 6-цилиндровых моторов британцы предусмотрели разные настройки. Мне довелось ездить на F-Type с мотором V6 в одном из трипов по Европе, а вот с V8 поездить пока не удалось, но едва ли я упускаю что-то серьезное – такую спетость двигателя и коробки передач, как в случае с моим «белым и пушистым котом», еще поискать надо. «Автомат» быстро перебирает все свои восемь скоростей вверх и вниз в любом режиме, даже в экономичном, но лично я отдал предпочтение спортивному. Ведь именно он – то, что заслуживает F-Pace. Так что не стоит обманываться – несмотря на повышенный клиренс, спортивная жилка в этой машине вполне себе обозначена. Только не ищите ее в секундах до сотни. Поищите в реакциях на педаль акселератора, в точности отклика руля, его правильном весе. К слову, о весе.

Силовая структура кузова состоит на 80% из алюминия, 2% - магний и только 18 – сталь. За счет столь обильного применения легкого металла, конструкторам удалось порядочно сэкономить на массе автомобиля – а это порядка 300 кг. Так что снаряженная масса F-Pace, не доходящая даже до 1,8 тонны – это вполне себе достижение. Которое облегчает работу ходовой части – она, несмотря на отсутствие сложной пневматики, тоже оставила приятное впечатление, чем-то напоминающее хот-хэтчи. У машины упругий ход, заставляющий ее чувствовать. Именно ее – не дорогу. А такой уровень вовлеченности не доступен даже некоторым современным спортседанам. Неужто и Velar так может? Пока остается только верить. Эх, если бы у «Ягуара» еще центр масс был пониже… тогда бы он был горячим хэтчбеком. Но едва ли того хотели на заводе в Солихалле, так что все путем.

Основными конкурентами F-Pace являются BMW X3/Х4, Mercedes GLC и Porsche Macan. Еще Volvo XC60 можно вписать. Но «цель №1» - это, естественно, «большая немецкая тройка». Есть ли что предложить F-Pace на фоне соперников? Как минимум – стильную внешность (возможно – самую стильную в классе), азартную настройку шасси, двигателя и коробки передач (опять же, возможно – самую азартную) и неплохой комфорт как для автомобиля, который откровенно ориентирован на водителя. К сожалению, это едва ли те козыри, на которые обращают внимание при покупке автомобиля в данном сегменте. Ведь речь идет даже не о версии SVR и его конкурентах. Много ли у нас ценителей, которые ищут нарочито драйверский, но экономичный кроссовер премиум-класса, и при этом не подвержены стереотипу «не немецкое – не круто»? Вот вам и ответ, почему F-Pace на дорогах встречается реже «Маканов» или Х3. К тому же F-Pace не лишен откровенных недостатков.

Вот, что мне не понравилось: расположение блока стеклоподъемников –непривычно, что он находится наверху, у самого стекла, и я постоянно забываю, где он, - а также бликующий экран мультимедиа. И даже несмотря на то, что последний покрыт подобием матовой пленки, солнечные блики делают его нечитабельным. В следующей модели или в рестайлинге наверняка это поправят. К тому же сама мультимедийка тоже уже отдает вчерашним днем. Тем не менее, она не сводит на нет общее впечатление от автомобиля. Он появился в моей жизни ненадолго и неожиданно, но этому короткому свиданию я был рад – я наслаждался каждой его секундой. Напомню, F-Pace стал первым кроссовером марки – и он у британцев не вышел комом вместо панкейка. В нем чувствуется баланс, нераскрытый.

Под конец теста подведем итог. Хорош ли F-Pace как современный автомобиль, продаваясь уже 4-й год? Конечно же, хорош. Купил бы я его? Скорее всего да. Лично мне этот «Ягуар» понравился. И на этом я бы поставил точку…

Jaguar F - Pace 2.0 Diesel AWD

Двигатель R4, 1999 см³, турбодизель

Мощность 180 л.с. при 4000 об/мин

Макс. момент 430 Нм при 1750-2500 об/мин

Трансмиссия Полный привод, автоматическая 8-ступенчатая КПП

Подвеска Сдвоенные поперечные рычаги спереди, сзади – многорычажная Integral Link, стабилизаторы поперечной устойчивости

Тормоза Дисковые, 325 мм спереди, ABS, EPB, EBA

Диски 8,5-19 дюймов спереди и сзади

Шины 255/55 R19 спереди и сзади

Масса 1765 кг (снаряженная)

Мощность/масса 102 л.с./тонну

0-100 км/ч 8.7 c

Макс. скорость 208 км/ч

Фото: Станислав Захаров / Олег Гугля