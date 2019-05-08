Limousine или все же SUV? Тест-драйв Rolls-Royce Cullinan

Когда к тебе на тест попадает автомобиль Rolls-Royce Cullinan, это чревато двумя последствиями: сумасшествие на почве завышенной самооценки и огромная ответственность за каждое свое слово. Пережив первое и осознав второе, я столкнулся с главной проблемой. Когда проводишь тест-драйв автомобиля, невольно ассоциируешь его с кем-то, стараешься представить образ владельца. Здесь у меня аналогия прошла четкая - работа будет сродни детективу, поскольку, по общему мнению, такими автомобилями владеют, либо чиновники-коррупционеры, либо уголовные преступники.

Будучи на встрече с представителем Rolls-Royce Motorcars Фрэнком Тиманом я узнал интересные факты о том, что в компании Rolls-Royce всех своих клиентов знают, помнят и аккуратно ведут статистику всех выпущенных авто. История этого аристократического автопроизводителя в Украине также имеет свой отсчет и начинающийся с момента, когда первый Rolls-Royce приехал в Украину в декабре 1914 года из Парижа. Авто было заказано еще в 1913 году одесским купцом Хоратио Куком, притом в самом роскошном кузове на то время от ателье Rothschild et fils, Rheims et Auscher. И на этот автомобиль также до сих пор хранятся оригинальные документы в архивах британской компании.

С момента основания компании Rolls-Royce в 1904 году и на протяжении 115 лет в архивах компании есть все данные на каждый выпущенный автомобиль, и тех кто был его обладателем. Этими владельцами были и такие именитые музыканты, к примеру, как Элвис Пресли и Джон Ленон. Но не только Ленон был владельцем RR, постсоветскому пространству куда более известен другой человек с созвучным именем – Ленин.

Как это ни парадоксально, но знакомство «отца революции» с «буржуазным автопромом» произошло в результате ДТП. В ту пору революционеры не были столь обеспечены, как оказалось впоследствии, поэтому по Цюриху Владимир Ильич ездил на велосипеде. Некий швейцарец (имя его нам установить не удалось) на своем Rolls-Royce сбил Владимира Ильича Ульянова. Будущий вождь мирового пролетариата подал на состоятельного буржуа в суд и выиграл дело.

Взяв на себя это «дело», я фактически обязался распутать детективный клубок и выйти на того, кто объединяет столь разных людей посредствам одного автомобиля. По всем законам жанра, я первым делом ознакомился с местом происшествия и внешним видом Rolls-Royce Cullinan. И тут вышла первая неувязочка - экстерьер есть, общие технические параметры налицо, характеристики салона - тоже в наличии. В общем, приметы - знаю, а передать их своими словами - очень сложно.

Многие усматривают в появлении внедорожника чистый маркетинг. Но это уж очень поверхностное заявление в сторону марки, где всех своих клиентов знают лично. Cullinan появился потому, что этого хотели клиенты. И этому желанию в Гудвуде сопротивлялись, как могли. Долго и упорно, но потом были вынуждены уступить.

Живьем Cullinan выглядит лучше, поскольку на фотографиях трудно оценить его размеры: от бампера до бампера 5.34 м – что ровно на 20 см длиннее Bentley Bentayga.

Длинный капот - почти горизонтальный, это одна из важных черт дизайна любого Rolls-Royce. Высокий передок кроссовера и фирменные черты «лица» сочетаются идеально. Решетка радиатора в виде античного храма получила достойное окружение. Пожалуй, передняя часть «Каллинана» скроена даже удачнее, чем на флагманскогом Phantom.

Дорожный просвет у «Каллинана» велик - около 24 сантиметров. Это показатель не кроссовера, а настоящего вездехода… С одной существенной поправкой. Колесная база внедорожника – 3.3 метра, что на 17.5 см больше, чем у длиннобазного Range Rover.

Любители спорта могут разочароваться, т.к. огромные чугунные тормозные диски не имеют перфорации… Но это обусловлено тем, что владельца Rolls-Royce не должны останавливать обстоятельства и после энергичной езды вдруг придется штурмовать брод или лезть в грязь, поскольку Cullinan все же внедорожник.

Все двери здесь закрываются быстро и бесшумно с помощью электропривода, а также фиксируются в любом положении. С водительского места можно закрыть и пассажирские двери.

Не знаю, сколько из тех, кто читает эти строки или смотрит наш видеообзор купят себе «Каллинан» или просто имеют такую возможность, я бы хотел, чтобы многие могли хотя бы просто протестировать эту машину. Потому что это того стоит! «Каллинан» - это не просто драйв, это – эксклюзив! Rolls-Royce нельзя сравнивать с другими автомобилями, пусть даже дорогими и премиальными. Этот автомобиль и даже не только Cullinan, а вообще вcе RR нужно сравнивать с яхтами, бизнес-джетами, очень дорогими часами и даже с драгоценностями, потому что эти авто – оттеняют и дополняют личность и образ тех людей, которые могут себе их позволить.

Итак, внешний вид - вот мой первый подозреваемый. Но далеко не последний. Тут же вырисовывается интерьер салона, который также мог объединить в банду не одного порядочного человека. Это сочетание строгого барокко с передовыми возможностями хай-тека. Как будто цивилизация пошла по иному пути: электронную начинку делать научились, а в дизайне смелости не хватает. Но, вы знаете, в этом мире настолько удобно, что еще не факт, хочется ли возвращаться в свою реальность.

Отдельно хочется пройтись по опциям тестового RR. При базовой цене в 386 тыс евро тестовый экземпляр тянет на все 534 тысячи.

Из интересного:

Начиная с опционных толстых ковров из овечьей шерсти стоимостью в 1 738 Евро, и все, что вы видите в «Каллинан», что блестит, это не хром, а настоящая полированная сталь - никакого пластика.

Схема оформления интерьера 'Bespoke' - 7 526 Евро

Отделка интерьера деревом Royal Teak 4 259 Евро

Монограмма RR на всех подголовниках Charles Blue 1 696 Евро

Алюминиевые накладки на пороги с подсветкой Cullinan 4 259 Евро

Табличка с VIN кодом 1 283 Евро

Отделка деревом центральной линии 4 466 Евро

Отделка рулевого колеса в цвет Navy Blue 2 069 Евро

22" легкосплавные диски, полностью полированные 11 951 Евро

Театральная конфигурация для задних пассажиров 10 255 Евро

Раздельные задние сиденья с фиксированным задним стеклом 28 116 Евро

Аудиосистема RR Bespoke 12 488 Евро

Viewing suite 25 637 Евро

Возвращаемся к расследованию. Да, эти ребята могут быть подельниками! Внешний и внутренний вид - они ведь и называются похоже. То есть, в конце дня отвлекся от трудов праведных или не очень, посмотрел на свой автомобиль, сел в него, запустил двигатель, и - оп! - ты уже другой человек. Взял друзей, купили мяса и поехали за город на рыбалочку. Скажете, - не очень подходит под описание? Ошибаетесь: в нашей комплектации вполне можно и на рыбалочку.

Переходим к багажнику. Пятая дверь выполнена в виде двухстворчатой части, где нижняя часть откидывается, как борт пикапа. Обе половинки электрифицированы. Тестовая модель оборудована опционным пакетом Viewing suite, заключающего в себе два небольших кресла и маленького столика между ними. Вам будет очень удобно сидеть здесь на рыбалке.

И тут пришла пора проверить первую догадку. Если описание реального субъекта совпадает с моим, значит, он и за рулем вряд ли сам сидит. Ну, бо́льшую часть времени, до рыбалочки. Значит, расстояние от спинки переднего кресла до колен должно быть достаточным.

Многие видели предыдущие наши тесты и помните я всегда ладошкой мерял расстояние до переднего водительского кресла. Здесь же воочию можно оценить это огромное расстояние. И здесь вполне нормально будет сидеть, закинув ногу на ногу. Двери закрываются непривычно – нажатием кнопки и выглядит это действо очень аристократично. А столики и планшеты для заднего ряда, естественно, оснащены электроприводом. Так что нам остается лишь откинуть планшет и почитать на нем свежий выпуск New York Times.

Стоп, а если он проведет следственный эксперимент, так сказать, и сам сядет за руль? Это же прямой мотив для наслаждения артефактом, которым по праву владеешь! Включить передачу и пролететь положенные по характеристикам шины метры. И здесь мне повезло, поскольку в качестве сравнительного эксперта смог выступить я сам.

Мне выпала уникальная возможность проверить RR в деле. Хотя, как я помню, первые ездовые тесты самого роскошного внедорожника в мире - проходила в США. В стране, где к самым удаленным и диким уголкам ведут отличные асфальтированные шоссе. Мне кажется, что нужно было начинать тесты все же с Украины, где дороги уже потихоньку начинают заносить в "Красную Книгу"

Когда в автомобиле RR его владелец сидит сзади – это норма, которой совершенно никого не удивишь. Зачастую эти машины и покупаются для того, чтобы ездить с водителем. Но в случае с Cullinan, мне кажется, что – это та модель, где каждый владелец или хотя бы половина из них, захочет ездить за рулем сам. Благодаря высокой посадке и тем возможностям, которые предоставляет этот внедорожник, они захотят бросить вызов бездорожью, и поехать на нем по тропам на рыбалку, несмотря на статус и занятость. Cullinan станет не только дополнением образа, а, как и положено любому внедорожнику, расширит рамки и границы возможного.

«Высокая посадка» - это словосочетание очень гармонично вписывается в предполагаемый круг владельцев подобных авто. Впрочем, как и в жизни, беспокоиться им не о чем: идеальные ходовые качества автомобиля нивелируют все огрехи украинских дорог. А уж как лоббируют украинские законы! Бюрократическая стена рухнула, чтобы у Rolls-Royce Cullinan появилась собственная рыночная ниша.

Казалось бы, RR обычный автомобиль, «обычный» в понимании, что у него есть четыре колеса, руль, сидения и на нем можно добраться из пункта А в пункт Б, но это только, кажется, на первый взгляд. Но это не так. Это в первую очередь эксклюзивные авто. И их эксклюзив заключается даже в позиционировании каждой модели. Ведь в самой компании Cullinan позиционируют как лимузин с внедорожными возможностями. Более того во всем Мире и даже в нашей бюрократической Украине во время регистрации авто при постановке на учет его регистрируют как седан или универсал, но не как SUV! И это еще раз подчеркивает эксклюзивность, как компании, так и автомобилей выпускаемых ею. И возможность диктовать свои правила.

Поскольку расследование завело меня настолько высоко, что можно обжечь крылышки, пришлось сложить крылья испытуемой модели и готовиться к расставанию. Как в детективном фильме: «Скажите, эта встреча повлияла на вашу работу? - Да, черт возьми, она очень повлияла!». Я даже приблизительно начал догадываться, что значит роскошь, по мнению руководства концерна BMW.

Крутящий момент 12-цилиндрового мотора достигает 850 Нм - это на 50 «ньютонов» меньше, чем у Фантома, зато уже при частоте 1600 об/мин! Я же думаю, что эти цифры интересуют лишь меня, и таких как я автожурналистов ведь, скорее всего - клиенты даже и понятия не имеют ни о мощности мотора, ни о динамических характеристиках. Этих людей, скорее интересует – есть ли у кого-то еще RR в такой же комплектации?

Везде, где 22-дюймовые шины способны цепляться за грунт, Cullinan не ударит в грязь лицом. Внедорожный режим всего один, но можно также отключить систему стабилизации и трекшн-контроля, если водитель посчитает эффективным карабкаться с пробуксовкой. Есть и ассистент спуска с горы. В режиме Off Road кузов на пневмоподвеске поднимается на 4 сантиметра, и происходит это довольно быстро и бесшумно. На ту же высоту Cullinan приседает при выключении зажигания — для удобства входа и выхода. Пневмобаллоны здесь больше, чем на Фантоме — из-за больших динамических нагрузок на дорогах без покрытия. Также усилены приводные валы и кардан.

Конструкция полного привода напоминает бээмвэшный xDrive: большая часть тяги передается на задние колеса, а передняя ось подключается через многодисковую муфту по команде электроники. Доля крутящего момента варьируется динамически, но к передней оси в любой момент подводится не менее 10% тяги. Поведение «Каллинана» явно заднеприводное и при этом очень надежное.

​На дороге с хорошим покрытием 2.7-тонный Cullinan не разочаровывает. Скорее наоборот! Конечно, внедорожник не любит крутых поворотов, зато плавность хода выходит на какой-то межгалактический уровень. В конце концов, он должен оставаться «Роллс-Ройсом» даже на грунтовке.

В перечислении параметров и характеристик, которое стало похоже на профдеформацию, я автоматически хотел закончить столь любимой фразой всех заказчиков - «количество проданных моделей…» И задумался: если это - дорого и этого - много, то это - не дорого. Чем больше денег на рынке, тем дешевле они стоят. А почему так нельзя и с автомобилями?

У каждой компании бывают взлеты и падения. И, конечно же, Rolls-Royce не исключение, хотя в это сложно поверить. Бывали годы, когда компания подавала 300 автомобилей в год. Прошлый год ознаменован рекордной цифрой в 4107 проданных авто. Это шикарный показатель, хотя в самой компании утверждают, что они не гонятся за объёмом продаж, т.к. этих авто не должно быть много. Самое главное – соблюдать золотую середину между успешностью и эксклюзивностью. И автомобили Rolls-Royce не должны повторяться, а быть индивидуальными, как и те люди, которые их приобретают.

Окончательно добило мою версию предположение, что владеть таким авто, по фильмам, обязательно должны преступники. Но это исключительно советский стереотип, а в нормальном мире были и есть владельцы Rolls-Royce с незапятнанной репутацией и чистой налоговой историей. И уж никак не схожи на хозяев жизни, которые на кураже готовы переплатить за уникальную комплектацию двойную стоимость - с 250 тысяч евро до 500. И вот тогда у меня родилась правильная версия, которая распутала весь клубок. Вот он кто - человек, который владеет Cullinan. Тем более, компания Rolls-Royce хранит портреты в архиве со дня своего основания.

И, уже окончательно выходя из детективного образа, скажу, что ничего больше в жизни мне бы не хотелось, как сфотографироваться на карточку для архива Rolls-Royce. Теперь я лучше стал понимать тех, кто за свободное ношение оружия. Держа в руках такой руль, понимаешь, что можешь все - на дороге как асфальтированной, так и жизненной. Безусловно, это - полет вверх, к свету; к совершенству, в котором есть суть всего происходящего…

Rolls-Royce Cullinan

Двигатель V12, 6749 см³, TwinTurbo, непосредственный впрыск

Мощность 571 л.с. при 5000 об/мин

Макс. момент 850 Нм при 1600 об/мин

Трансмиссия Полный привод, АКПП 8-ступенчатая

Подвеска Спереди и сзади: Независимая, на пневмоэлементах

Тормоза Спереди и сзади: Дисковые вентилируемые

Диски 22" Fully Polished Twin Spoke

Шины Спереди - Continental ContiSportContact 5 255/45 107Y XL, сзади - Continental ContiSportContact 5 285/40 R22 110Y XL

Масса 2660 кг (снаряженная)

Мощность/масса 215 л.с./тонну

0-100 км/ч 5.3 c

Макс. скорость 250 км/ч (ограничено электроникой)

Фото: Олег Гугля