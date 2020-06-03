Лишение прав и повторный экзамен: лихачей будут наказывать за превышение скорости

03 июня 2020 г. 15:36
Источник: РБК-Украина
1 просмотр

Министерство внутренних дел Украины готовит ужесточение наказания для водителей, которые постоянно превышают скорость на дорогах. Их будут лишать водительских прав с обязательной повторной сдачей экзамена. Об этом на брифинге заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, министерство планирует внести в Верховную раду законопроект об ужесточении наказания за нарушение скоростного режима.

"Граждане, которые постоянно превышаются скорость, не только будут оплачивать штрафы… Но если накапливаются штрафы, например, 10 или 15 за месяц, такой водитель лишается прав и должен повторно сдавать экзамен", - отметил Геращенко.

Он также добавил, что для людей с большими доходами штрафы в 255 или 510 гривен - не такие уж и большие средства.

"У нас есть рекордсмен, который за два дня 14 раз превысил скорость, еще один превысил 13 раз, еще три - по 11 раз. У таких лиц … должны отбирать права", - добавил Геращенко.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53