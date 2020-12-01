Министр рассказал, будут ли останавливать транспорт в случае введения локдауна

01 декабря 2020 г. 14:36
Источник: Корреспондент.net
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Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий рассказал, будут ли останавливать транспорт в случае тотального локдауна в стране.

Как он рассказал в эфире Сніданку з 1+1, во время консультаций по введению более жесткого карантина вопрос закрытия транспорта не поднимается.

"Даже в тех странах, которые вводили некоторые ограничения по функционированию различных отраслей, транспорт оставался работать. Это артерия в первую очередь для экономики. Иначе трудно деловую активность поддерживать. Я буду настаивать, чтобы транспорт оставался рабочим", - сказал Криклий.

Он уточнил, что не планируется ограничивать любой транспорт: городские, внутриобластные, междугородние перевозки и железная дорога будут работать. Внутренние перелеты отменять также не будут. Что касается международного авиасообщения, то следует учитывать ситуацию в другой стране.

"Отдельные случаи возможны, но они не рассматривались. Продолжаются консультации по введению более жесткого карантина, но финальных дат нет", - подчеркнул Криклий.

Он также добавил, что нужно исходить из рационального подхода и люди будут передвигаться на общественном транспорте в основном из бизнес-потребностей.

Напомним, три дня назад глава правящей фракции заявил, что пока нет никаких предпосылок для немедленного введения локдауна. В первую очередь, подчеркнул он, говорится о койко-местах и темпах распространения болезни.

 

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