Многоуровневая развязка в районе станции метро Киевская: обещания чиновников и ожидания водителей

Это визуализация того, как будет выглядеть многоуровневая развязка в районе станции метро Киевская. Команда архитекторов и строителей презентовали проект накануне Нового года. На видео видно, что по виадуку машины со стороны Веснина и Матюшенко будут попадать на новую дорогу и обратно. Все остальные продолжат движение по-прежнему.

Игорь Терехов, и.о. мэра Харькова:

Он будет на нескольких уровнях, мы будем бесприпятственно ездить и по улице Матюшенко, и по улице Шевченко. Этот проект действительно разгрузить очень сильно много частей города, начиная от Салтовки, и центральную часть города. Кроме того, мы будем реконструировать улицу Веснина для того, чтобы действительно дать возможность бесприпятственного проезда транспорта.

По видео пока непонятно, каким образом будет продолжено строительство новой дороги, сейчас среди архитекторов обсуждают, что ее можно построить как через рынок Барабашово, что вызвало протесты предпринимателей, так и по касательной, с выходом на улицу Барабашова. Но сама реконструкция дорожного узла в районе Киевской у автомобилистов вызывает сдержанный оптимизм. Говорят, в этом районе постоянные пробки. И хотя на период ремонта их может стать только больше, в долгосрочной перспективе новая развязка нужна.

Ігорь, водительский стаж 30 лет:

Вообще, Веснина в принципе загруженная улица. Насколько это разгрузит непонятно, сложно сказать. Главное, чтобы автолюбителям было удобнее, а там... Вот здесь сейчас неудобно, большой супермаркет, а подъехать некуда.

Юрий, водительский стаж 25 лет:

Разгрузка Шевченко обязательно нужна, потому что очень большой посток. Закроют на время, это временно, тоже будет не очень, но мое мнение, что виадук нам обязательно нужен.

Стоимость проекта пока не указывается, так как проведены тендеры. Но в мэрии обещают, процедура строительства будет максимально открытой - даже пригласили общественных антикоррупционеров контролировать процесс.

Игорь Терехов, и.о. мэра Харькова:

Это абсолютно новый проект, это новая философия транспортных развязок, поэтому цены будут открытыми, все будет прозрачно, это наша концепция, и все участники, их участие в тендерных процедурах тоже будет прозрачное. И тендеры будет проводится так, чтобы было все открыто.

Построить виадук планируют за год.