На Гимназической набережной повторно отремонтируют дорогу за десятки миллионов гривен, - ХАЦ

В Харькове на ремонт дороги, которую делали год назад, снова потратят десятки миллионов гривен, сообщили в Харьковском антикоррупционном центре со ссылкой на информацию на сайте «Прозорро».

Речь идет о капитальном ремонте дороги по Гимназической набережной, на проведение ремонтных работ которой Департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского объявил тендер стоимостью 46 млн грн.

По данным ХАЦ, ремонт этой дороги делали год назад.

По договору планируется выполнить ремонт дороги на участке от Московского проспекта до Нетеченской набережной.

При этом в ХАЦ напомнили, что в прошлом году на этой дороге уже проводился капитальный ремонт.

Тогда антикоррупционеры отмечали, что ремонт проводят на покрытии, которое имеет хорошее состояние и не требует ремонта в первую очередь.

«Тогда этот самый Департамент подписал с ООО "Паркинг +" договор по капитальному ремонту гимназических набережной. Стоимость договора была 46,3 млн.грн.

Ремонт должны были выполнить до конца 2021 года. В смете указано, что в рамках ремонта, должны обустроить дорожное покрытие, тротуары, нанести дорожную разметку и отремонтировать ливневую канализацию», - рассказали в ХАЦ.

В системе «Прозорро» было указано, что горсовет заплатил за эти работы 27,2 миллиона гривен.

Ремонтные работы проводили в течение 2 месяцев.

По данным Харьковского антикоррупционного центра, до того, как прийти работать директором Департамента, Владимир Чумаков в начале 2010 года был директором и совладельцем ООО "Паркинг +".

«Сейчас фирма записана на гонконгскую фирму, Вячеслава Блинкина и Олега Гончара. Вячеслав Блинкин является и директором фирмы. Кроме этого, Вячеслав Блинкин был бизнес-партнером жены Чумакова, Ольги», - сообщили в ХАЦ.

Ранее проезжую часть по Гимназической набережной ремонтировали в марте 2015 года.