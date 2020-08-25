На Холодной Горе ограничили движение транспорта по двум улицам

На ул. Полтавский Шлях и ул. Дудинской с сегодняшнего дня ограничено движение транспорта, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Движение на указанных улицах будет ограничено с 9:00 до 17:00 ежедневно до 15 сентября.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части.

Так, движение ограничено:

- по ул. Полтавский Шлях, на участке от дома №127 по ул. Полтавский Шлях до ул. Петра Болбочана;

- по ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Холодногорской до дома №148/2 по ул. Полтавский Шлях;

- по ул. Дудинской, на участке от ул. Полтавский Шлях до Григоровского шоссе.

Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе.