На перекрестке Московского проспекта и улицы Полевой на несколько дней ограничат движение транспорта

23 июля 2020 г. 14:24
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Движение транспорта на перекрестке пр. Московский - ул. Полевая - ул. Тарасовская - пер. Конюшенный будет ограничено с 7:00 24 июля до 22:00 27 июля. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением подготовительных работ к санации ливневой канализации в ходе реконструкции пр. Московского.

Движение транспорта будет организовано следующим образом:

- запрещено по пр. Московскому, от ул. Тарасовской до ул. Академика Павлова в сторону ул. Броненосца «Потемкин»; двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления;

- запрещено по пер. Конюшенному в районе пересечения с пр. Московским;  объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам;

- ограничено по ул. Полевой и ул. Тарасовской; движение будет организовано по свободной от выполнения работ полосе движения.

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