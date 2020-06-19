Реконструкция трамвайного переезда на перекрестке Молочной и Плехановской: движение ограничат

Движение транспорта по улице Плехановской, на участке от улицы Молочной до переулка Власовского, будет ограничено с 23:00 21 июня до завершения ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайного переезда на этом перекрестке.

На период выполнения работ транспорт будет ходить следующим образом:

- по ул. Молочной:

при движении от пр. Гагарина движение осуществляется прямо и налево на ул. Плехановскую;

при движении от ул. Руставели - прямо и направо на ул. Плехановскую;

- по ул. Плехановской:

при движении от ул. Державинской движение осуществляется только направо в пер. Власовский;

при движении от ул. Маломясницкой – направо и налево на ул. Молочную.

Также в горсовете напомнили, что на время реконструкции трамваи №8 и 27 курсируют по измененным маршрутам.