На Салтовке и улице Шевченко временно запретят движение трамваев, маршруты изменятся

28 июня 2020 г. 11:40
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Движение трамваев по улице Героев Труда и улице Шевченко, на участке от улицы Академика Павлова до Журавлевского гидропарка, будет запрещено с 9:00 до 16:00 с 1 по 6 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайного переезда по улице Героев Труда.

В этот период трамваи будут курсировать так:

- трамвай №16: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Моисеевская (станция метро «Киевская») - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

- трамвай №26: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Матюшенко - Журавлевский спуск - ул. Веснина - ул. Мироносицкая - пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе - Лесопарк;

- трамвай №16А: не ходит.

 

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